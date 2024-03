Acusado de estupro em 1987

Retorno de Cuca ao futebol retoma discussão sobre futebol e violência contra a mulher

Após ser desligado do Corinthians em abril do ano passado por conta de se envolvimento em um caso de abuso sexual, Cuca assume como novo técnico do Athletico-PR e provoca revolta

3 min de leitura min de leitura

Retorno de Cuca ao futebol gera controvérsia. (Reprodução/Rede Furacão)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

Na última segunda-feira (4), o Athletico-PR anunciou a contratação de Cuca para assumir o comando do clube. O retorno do treinador à condução de uma equipe depois sua ruidosa passagem pelo Corinthians retomou a discussão sobre futebol e a violência contra a mulher, já que sobre as costas do profissional pesa a grave acusação de estupro ocorrido em 1987 à então jovem Sandra Pfäffli, falecida em 2002.

A Gazeta conversou com Renata Bravo - Mestra em Direitos e Garantias Fundamentais, especialista em questões referentes a gêneros, discursos de poder e violência contra as mulheres - sobre o impacto dessa decisão do clube paranaense à sociedade.

Segundo a acadêmica, "o retorno de Cuca é baseado na questão processual anulada, mas essa não é uma autorização para dizer que o crime não aconteceu, já que não houve um desmentido. O recado que passa é que não importa o ocorrido se há um papel dizendo o contrário". Ainda conforme a pesquisadora, "Cuca volta para o cenário no qual praticou crime - já que era jogador quando o cometeu. É como se estivesse autorizado a fazê-lo, já que está numa posição de ídolo".

Não sou contrária à ressocialização. Que volte a trabalhar, mas não como ídolo, não numa posição de liderança Renata Bravo • Advogada e consultora de direitos e políticas de mulheres

Estupro culposo não existe! Estupro é estupro.



O Athletico e as Gurias Furacão repudiam todas as formas de violência contra a mulher.

Disque 180! Denuncie! #justicapormariferrer pic.twitter.com/oonqNfG25j — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 3, 2020

Pesa na contrariedade discursiva do clube paranaense o fato de ele, em 2020, haver se colocado em favor da causa feminina, lançando mão das atletas da casa, reforçando a fala de que o "estupro culposo não existe". Bravo salienta que o Athletico ter se colocado em favor das mulheres naquela campanha e agora empregar Cuca como técnico é incoerente.

"É como se o discurso houvesse ficado no papel. Os clubes precisam ter sustentabilidade discursiva nas campanhas que se colocam. A postura deve ser sintonizada com o discurso. Ou seja, a contratação de Cuca é como se rasgasse o posicionamento anterior, favorável à causa da mulher. É como se eles não se importassem, [desconsiderando] inclusive as torcedoras, colaboradoras ou jogadoras."

Renata Bravo aponta incoerência no posicionamento do CAP ao contratar Cuca . (Divulgação/Acervo Pessoal)

Caso Cuca não é o único

Desde o dia 30 de dezembro de 2022, Daniel Alves, ex-jogador do Barcelona, está detido na Espanha, e desde o dia 20 de janeiro de 2023, no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, acusado de agressão sexual. Na última quinta-feira (29), a estátua do jogador erigida em sua cidade natal, Juazeiro (BA) foi vandalizada por populares. Entretanto, nesta segunda-feira (4), uma mulher limpou o monumento.

Renata Bravo é cautelosa em sua análise no que diz respeito ao acontecimento. "Não posso culpabilizá-la por isso. É algo que acontece. Na sociedade há tanto negros como mulheres [que não se enxergam nas pautas afirmativas]. A sociedade que está ali pintando de branco a estátua em homenagem ao jogador, por ele apresentar cinco versões para o crime que teria cometido, não está apartada daquela que sendo negra se põe contra os negros ou sendo mulher também se coloca contrária a elas. Para mim é mais importante esse posicionamento da sociedade que a ação da mulher".

Também gerou ruído o apoio financeiro do pai de Neymar ao ex-jogador do time espanhol, o que acabou por atenuar-lhe a pena. E na manhã desta terça-feira (5) repercutiu, de igual maneira, o fato de um amigo de Robinho - atleta também condenado por estupro coletivo - entrar com um pedido para adiar a sessão de julgamento do governo italiano para o ex-jogador de futebol cumprir pena no Brasil.

O julgamento está marcado para o dia 20 deste mês na Corte Especial do STJ. O ex-jogador recebeu sentença de nove anos de prisão da Justiça italiana, mas está em liberdade no Brasil, cuja legislação impede a extradição de brasileiros natos. "Faz parte do pacto da masculinidade, confiante desse corporativismo que os defende e que são indiferentes aos corpos e à vida de mulheres que estão em perigo. 'É como aquela máxima do "nem todo homem, mas sempre um homem'", finalizou Renata.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta