Torcida da Lazio entoa cantos fascistas antes de encarar Bayern na Alemanha

"Duce, Duce, Duce", eram os gritos que os italianos entoavam com os braços erguidos. Vários vídeos foram gravados durante o ato e as imagens logo viralizaram nas redes sociais.

No jogo de ida das oitavas de final do mais nobre torneio europeu de clubes, a Lazio levou a melhor ao vencer o duelo por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Immobile cobrando pênalti. O time italiano depende de um empate para continuar no torneio.