Diretor do Flamengo crê que CBF diminui a importância do Brasileirão

O dirigente indicou que a CBF deveria ouvir mais os clubes. Sem a mudança nas datas, o Brasileiro terá desfalques dos jogadores de seleções sul-americanas em nove rodadas.

"Acho que deveriam ouvir mais os clubes. Tem um ofício com 12 clubes assinando. Acho que deveria ouvir a vontade da maioria da Série A, mas decidiu proteger a Copa do Brasil. Acho que a CBF é quem tem de se posicionar do motivo desse desprestígio ao Brasileiro", afirma.

"Não entendemos a postura da CBF em relação ao Campeonato Brasileiro, de tratar como a competição menos importante. A forma com que a CBF faz o calendário, ela posiciona o Brasileiro como sendo o produto menos importante de todos. Os estaduais, a Libertadores, Recopa, Supercopa, Copa do Brasil... Todos têm seus jogos fora das competições das seleções, e a CBF colocou nove rodadas do Brasileiro dentro da Copa América", disse. "Única competição que é afetada. Competição, acho, mais disputada do mundo e que traz mais recursos financeiros para todas as equipes. Não entendemos muito bem o motivo dessa proteção do calendário à Copa do Brasil e tratar o Brasileiro de forma insignificante", completou.