Homem preso em jogo de futebol em MG era chefe do tráfico em Laranja da Terra

Prisão foi efetuada em Mutum (MG) durante uma partida do Esporte Clube de Mutum, em um campeonato amador da região. Suspeito tem 24 anos e é acusado de ser mandante de uma tentativa de assassinato no Espírito Santo

Um homem de 24 anos foi preso na tarde do último domingo (3) durante uma partida de futebol em Mutum, Minas Gerais . A prisão foi efetuada pela Polícia Militar de Minas Gerais, que recebeu informações de que o jogador do Esporte Clube Mutum, time da região, tinha um mandado de prisão expedido pela Vara de Laranja da Terra, Espírito Santo , cidade onde o suspeito atuava como chefe do tráfico de drogas.

"A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informa que o jogador de futebol, de 24 anos, do Esporte Clube de Mutum, time de Minas Gerais, foi preso na tarde deste domingo (3), em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Laranja da Terra. O jogador era um dos alvos que restavam da operação policial realizada na última terça-feira (27), em Laranja da Terra. Segundo as investigações da Delegacia de Polícia (DP) de Laranja da Terra, o suspeito atuava como chefe do tráfico de drogas de uma das organizações criminosas na região, mesmo residindo no município da Serra, localizado na Grande Vitória. Segundo a equipe, ele fazia parte do Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi mandante de uma tentativa de homicídio contra um rival em Laranja da Terra, no dia 4 de fevereiro deste ano."