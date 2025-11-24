SAF a caminho?

Real Madrid anuncia plano de reforma em estatuto e abre portas para investidor externo

O presidente Florentino Pérez afirmou que vai projetar uma reforma estatutária permitindo que investidores comprem até 10% das ações do clube

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:24

Florentino Perez anunciou que o Real Madrid poderá vender até 10% de suas ações a investidores Crédito: Reuters/Folhapress

O Real Madrid anunciou neste domingo a ideia de mudança no seu modelo de propriedade para permitir que investidores comprem até 10% das ações do clube. Durante pronunciamento, na assembleia-geral do clube, o presidente Florentino Pérez afirmou que vai projetar uma reforma estatutária para permitir a possibilidade de investidores externos adquirirem uma participação minoritária no clube.

"Continuaremos sendo um clube de sócios, mas precisamos criar uma subsidiária na qual os 100 mil sócios do Real Madrid sempre mantenham o controle absoluto", disse ele. "Com base nisso, essa subsidiária poderia simplesmente incorporar uma participação minoritária, por exemplo, de 5% - nunca mais que 10% - de um ou mais investidores comprometidos com o longo prazo e dispostos a contribuir com seus próprios recursos."

Após expor a sua proposta no encontro deste domingo, na assembleia anual no centro de treinamento de Valdebebas, o mandatário do gigante espanhol afirmou ainda que essa seria "a maneira mais clara e convincente de avaliar nosso clube".

"O fato de alguém estar disposto a investir uma quantia tão significativa por uma participação simbólica é a maior demonstração do valor do Real Madrid", disse ele, sem especificar ou mencionar algum tipo de valor. "Ao mesmo tempo, uma participação tão limitada garante que o controle, a governança e a essência do clube sempre permanecerão nas mãos dos sócios, nossos representantes e nossa diretoria", completou o dirigente.

Sobre os termos da nova proposta, Pérez disse que os investidores seriam obrigados a "respeitar nossos valores", contribuir para o crescimento do clube e "nos ajudar a proteger nosso patrimônio de ataques externos". Ele afirmou que o Real Madrid sempre teria o direito de recomprar seus ativos dos investidores. "Em resumo, eles serão um aliado estratégico e nunca um proprietário", disse.

Pérez reiterou diversas vezes que os sócios (cuja voz seria ouvida durante um referendo sobre a reforma) jamais perderiam o controle do clube. O dirigente comentou que sua proposta garantiria que os atuais 100 mil associados fossem reconhecidos como os verdadeiros donos do clube, com o número de sócios fixado para o futuro.

"Com essa proteção em vigor, ninguém poderá diminuir nosso status como proprietários ou alterar o equilíbrio que garante a independência e a estabilidade do Real Madrid. Seremos nós, os sócios de hoje, que teremos a responsabilidade de salvaguardar nossa cultura de valores e garantir que nosso clube continue a liderar o futebol mundial por muitas gerações."

Por fim, Pérez declarou que o motivo da reforma no estatuto da agremiação era "proteger o clube de ataques externos e internos aos nossos ativos e destacar seu valor para que todos tenhamos consciência do tesouro que nós, como sócios, temos em mãos". O mandatário fez ataques especiais ao presidente de La Liga, Javier Tebas, e à Uefa, que seriam os responsáveis por "diminuir" a arrecadação merengue.

