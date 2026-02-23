Punição

Prestianni, do Benfica, é suspenso preventivamente após acusação de racismo de Vinicius Jr.

A Uefa anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), que suspendeu preventivamente o atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, após a acusação de racismo contra Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:21

Real Madrid afirmou que enviou provas à Uefa da acusação de racismo de Vinicius Júnior contra Gianluca Prestianni, do Benfica, o episódio aconteceu em partida da Liga dos Campeões Crédito: Fotoarena/Folhapress

A Uefa anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), que suspendeu preventivamente o atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, após a acusação de racismo contra Vinicius Júnior, do Real Madrid. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, pela partida de volta dos playoffs da Liga dos Campeões.

Leia a nota completa da Uefa:

Após a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA (EDI) para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo de repescagem da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, em 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do EDI, com um relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidiu nesta segunda-feira (23) suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni da próxima (1) partida de competição de clubes da UEFA em que ele seria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (RD) relacionado a comportamento discriminatório.

Esta decisão não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA.

