Vasco anuncia saída do técnico Fernando Diniz

Demissão ocorreu após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela semifinal do Carioca

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 02:20

Fernando Diniz, técnico do Vasco Crédito: Matheus Lima/Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou neste domingo (22) a saída do técnico Fernando Diniz. Ele deixou o comando da equipe cruzmaltina após nove meses no cargo. A equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Fluminense, em jogo válido pela semifinal do Carioca.



Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube.

O técnico interino passa a ser Bruno Lazaroni.

Diniz chegou ao Vasco em maio de 2025, substituindo Fábio Carille. Ele acumulou 19 vitórias, 14 empates e 21 derrotas em 54 jogos e ficou pouco mais de nove meses como treinador. Na primeira passagem, em 2021, deixou o time cruzmaltino após 65 dias no cargo.

Em 2026, o Vasco venceu apenas 3 partidas. No Brasileirão, a equipe cruzmaltina amarga a zona de rebaixamento, sem ter conquistado nenhuma vitória.

A segunda passagem do treinador pelo clube ficou marcada pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Na ocasião, o Vasco foi derrotado para o Corinthians, por 2 a 1, no Maracanã.

"Venho informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e pela instituição. Num momento bem difícil do clube, ele aceitou o convite e encarou o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação, durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados", disse Pedrinho, presidente do Vasco,

SEMANA FINAL

Diniz já vinha balançando no cargo diante da pressão da torcida. Xingado nos jogos em São Januário, questionado pela falta de resultados e a dificuldade de fazer o time jogar bem.

Semana passada, ele foi perguntado sobre o futuro como técnico vascaíno e disse que não pediria demissão. Mas a derrota para o Flu foi a gota d'água para a decisão da diretoria vascaína.

Tudo isso em um contexto de pressão e críticas que também fez sucumbir a saúde mental do meia Philippe Coutinho. O principal jogador do time pediu rescisão antecipada do contrato durante a semana, após ser xingado na saída para o intervalo do jogo contra o Volta Redonda, quando o Vasco perdia por 1 a 0 nas quartas do estadual.

Sem Coutinho, Diniz promoveu Rojas como titular e também lançou Spinelli no ataque, abrindo mão de Brenner, outro criticado. Mas isso não impediu a derrota para o Flu, em um jogo no qual o Vasco teve um jogador a mais durante a segunda parte da etapa final.

