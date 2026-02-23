Futebol

Sob vaias, Flamengo vence Madureira e se aproxima da final do Carioca

Todos os gols foram marcados no segundo tempo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 02:11

Buscando um pouco de paz na temporada, o Flamengo recebeu o Madureira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e venceu por 3 a 0, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados no segundo tempo, mas no intervalo parte da torcida vaiou os jogadores e o gritou: "time sem vergonha".

Nicolás de la Cruz abriu o placar e marcou apenas pela quarta vez desde que chegou ao Ninho do Urubu, em 2024, vindo do River Plate - o meia não balançava as redes desde abril do ano passado, em duelo contra o Central Córdoba, pela Libertadores.

Quem ampliou o resultado foi Giorgian de Arrascaeta. Desde 2019 no Flamengo, o meia chegou à marca de 100 gols com a camisa rubro-negra, se tornando o primeiro estrangeiro a alcançar o feito - quem esteve mais perto foi o argentino Doval, com 94 tentos entre 1969 e 1971 e 1972 e 1975.

Luiz Araújo fechou o placar e fez o primeiro gol na temporada, em que foi utilizado apenas pela quinta vez.Com a vitória por 3 a 0, o Flamengo pode até perder por dois gols para sair classificado - se for derrotado por três de diferença, a disputa segue para os pênaltis.

O Madureira, por outro lado, precisa golear por pelo menos quatro a mais para ficar com a vaga na partida de volta, a ser disputada às 21h da segunda-feira da próxima semana (2), novamente no Maracanã.Do outro lado da chave, o Fluminense fez 1 a 0 sobre o Fluminense, no Nilton Santos, e encaminhou a classificação. A volta será às 18h do domingo (1º), também no Maracanã.

Como era de se esperar após começar a temporada vendo o Corinthians ficar com o título da Supercopa do Brasil, perder o jogo de ida para o Lanús por 1 a 0 e largar com apenas quatro pontos em três rodadas no Brasileirão, o Flamengo entrou em campo bastante pressionado pelos torcedores que se dispuseram a ir ao Maracanã ver os reservas.

O centroavante Pedro foi quem mais tentou usar a chance entre os titulares para chamar a atenção de Filipe Luís - que dirigiu a equipe pela primeira vez após polêmicas declarações sobre o caso de racismo envolvendo o brasileiro Vinícius Júnior durante jogo do Real Madrid, pela Champions League.

Aos 13 minutos, o atacante exigiu bela defesa de Neguete. Pouco antes, aos três, o goleiro visitante já tinha aparecido muito bem em finalização forte do colombiano Jorge Carrascal.

Depois da pressão inicial, o Flamengo pouco ameaçou, o que não foi perdoado pela torcida, que vaiou após o apito final do primeiro tempo e soltou gritos de "time sem vergonha" e "queremos raça".

Filipe Luís colocou Arrascaeta e Samuel Lino no intervalo e tirou Everton Cebolinha e Carrascal. As alterações surtiram efeito imediato. Aos dois minutos, Plata cabeceou para fora após cruzamento de Lino.Logo depois, aos sete, De la Cruz ficou com uma sobra após um bate-rebate na entrada da área, pegou em cheio e abriu o placar. Já aos 18, Arrascaeta converteu pênalti após Lino ser derrubado por Isaías.

Depois de perder um pouco o ímpeto inicial, o Flamengo conseguiu se aproximar ainda mais da vaga. Aos 40, Lucas Paquetá recuperou a posse, a bola chega a Arrascaeta, que aciona Lino. O atacante deixou Luiz Araújo na boa para fechar o marcador.

Antes da volta, o Flamengo recebe o Lanús, às 21h30 de quinta-feira (26), no Maracanã, precisando vencer por dois gols (perdeu lá por 1 a 0) para ficar com o título da Recopa. Já o Madureira recebe o ABC, às 18h de quarta-feira (25), em local a ser confirmado.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 MADUREIRA

FLAMENGO - Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De la Cruz (Lucas Paquetá) e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

MADUREIRA - Neguete; Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião (Júlio César); Rodrigo Lindoso, João Fubá e Juninho (Adriano); Maranhão (Filipe Claudino), Jacó (Vinícius Balotelli) e Everton (Isaías). Técnico: Toninho Andrade.

GOLS - De La Cruz, aos sete, Arrascaeta, aos 18, e Luiz Araújo, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Evertton Araújo e Plata (Flamengo); Cauã Coutinho, Jacó e Marcão(Madureira).

ÁRBITRO - Lucas Coelho Santos.

PÚBLICO - 22.730 torcedores

RENDA - R$ 1.096.390,50.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

