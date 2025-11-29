Futebol

Palmeiras x Flamengo: tudo o que você precisa saber sobre a final da Libertadores

As duas melhores equipes da América do Sul se enfrentam na decisão do torneio continental neste sábado (29), às 18h

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 07:00

Flamengo e Palmeiras decidem título da Libertadores 2025 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras Adriano Fontes/Flamengo Robert Kittilson/Flickr

A final da Copa Libertadores da América 2025, entre Flamengo e Palmeiras, pode ser a maior decisão da história do torneio. Pela primeira vez, o Brasil verá, neste sábado (29), a consagração de um tetracampeão da principal competição do continente. A partir das 18h, entram em campo os dois maiores protagonistas do futebol sul-americano na década, e justamente na temporada que marca o ápice da rivalidade entre os times.

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Brasileirão Série A Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Provável escalação

Para a final, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o goleiro Weverton, que segue se recuperando de uma fissura na mão, e contará com Carlos Miguel na baliza do Palmeiras. Veja a provável escalação do Verdão:

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque; Técnico: Abel Ferreira

Já no Flamengo, a lista de desfalques é maior. Filipe Luís não terá a disposição Gonzalo Plata, suspenso após ser expulso na semifinal; e Pedro, que foi relacionado, mas não deve jogar a decisão por conta de uma fratura no antebraço direito e, mais recentemente, uma lesão muscular na coxa esquerda. Veja a provável escalação do Rubro-negro:

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique; Técnico: Filipe Luís

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Brasileirão Série A Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Campanhas

Dono da melhor campanha da competição, o Palmeiras eliminou o Universitario, do Peru, nas oitavas de final, e o River Plate, da Argentina, nas quartas. Na semifinal, a equipe de Abel Ferreira perdeu para a LDU, do Equador, por 3 a 0 em Quito, mas conseguiu reverter a desvantagem com uma virada histórica por 4 a 0 no Allianz Parque.

Já o Flamengo, após se classificar com a 2ª posição do Grupo C com um desempenho abaixo das expectativas estabelecidas, passou pelo Internacional nas oitavas com 3 a 0 no agregado, deixou o Estudiantes pelo caminho nas quartas após disputa de pênaltis, fez 1 a 0 sobre o Racing na ida e segurou o ímpeto dos argentinos em Avellaneda nas semifinais.

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Brasileirão Série A Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Onde assistir na Grande Vitória

Neste sábado (29), diversos locais na Grande Vitória vão transmitir o jogo e ser o ponto de encontro de flamenguistas e palmeirenses, criando uma atmosfera especial mesmo a milhares de quilômetros do palco da grande final da Libertadores da América. A equipe de A Gazeta irá se concentrar em dois locais diferentes, acompanhando a torcida dos dois times no Espírito Santo.

Pelo lado palmeirense, uma boa opção é o Chiqueiro Capixaba, festa alviverde em Valparaíso, na Serra. O evento terá em média 700 torcedores do Verdão, e a entrada será mediante ao preenchimento de um formulário através do Whatsapp da instituição. O local contará com um telão de led, sonorização profissional, espaço kids, segurança privada, ambiente decorado e fogos de artifício.

Em contra-partida, o Samba dos Bentos será um ponto de encontro de torcedores flamenguistas. O evento, que acontece mensalmente no bairro Ilha do Bentos, em Vila Velha, terá uma edição especial, com a transmissão do jogo, atrações musicais e diversão. Os ingressos, todos meias-solidárias, já estão à venda a partir de por R$ 30 pelo site.

Concentração de flamenguistas e palmeirenses no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros // Vitor Jubini

Palmeiras x Flamengo

Data: 29 de novembro, sábado

29 de novembro, sábado Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Monumental, em Lima, no Peru

Estádio Monumental, em Lima, no Peru Onde assistir: TV Globo, GeTV, Paramount, ESPN e Disney+

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta