Palmeiras x Flamengo: tudo o que você precisa saber sobre a final da Libertadores

A final da Copa Libertadores da América 2025, entre Flamengo e Palmeiras, pode ser a maior decisão da história do torneio. Pela primeira vez, o Brasil verá, neste sábado (29), a consagração de um tetracampeão da principal competição do continente. A partir das 18h, entram em campo os dois maiores protagonistas do futebol sul-americano na década, e justamente na temporada que marca o ápice da rivalidade entre os times.
Palmeiras e Flamengo voltam a duelar em uma final de Libertadores, após decidirem a edição de 2021. Assim como em 1999 e em 2020, o Verdão se saiu melhor na finalíssima e levantou o terceiro troféu da competição. Já o Rubro-Negro, que venceu em 1981, 2019 e 2022, chega com um sentimento de revanchismo pelo vice-campeonato diante do Alviverde.
Para a final, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o goleiro Weverton, que segue se recuperando de uma fissura na mão, e contará com Carlos Miguel na baliza do Palmeiras. Veja a provável escalação do Verdão:
Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque; Técnico: Abel Ferreira
Já no Flamengo, a lista de desfalques é maior. Filipe Luís não terá a disposição Gonzalo Plata, suspenso após ser expulso na semifinal; e Pedro, que foi relacionado, mas não deve jogar a decisão por conta de uma fratura no antebraço direito e, mais recentemente, uma lesão muscular na coxa esquerda. Veja a provável escalação do Rubro-negro:
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique; Técnico: Filipe Luís
Até o momento, ambos os times disputaram um total de 12 partidas nesta Libertadores. O Palmeiras conta com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota; marcou 30 gols e sofreu nove, marcando um desempenho de 86% de aproveitamento. Já o Flamengo soma sete vitórias, três empates e duas derrotas. São 12 gols pró e 5 sofridos, números inferiores ao do Alviverde.
Dono da melhor campanha da competição, o Palmeiras eliminou o Universitario, do Peru, nas oitavas de final, e o River Plate, da Argentina, nas quartas. Na semifinal, a equipe de Abel Ferreira perdeu para a LDU, do Equador, por 3 a 0 em Quito, mas conseguiu reverter a desvantagem com uma virada histórica por 4 a 0 no Allianz Parque.
Já o Flamengo, após se classificar com a 2ª posição do Grupo C com um desempenho abaixo das expectativas estabelecidas, passou pelo Internacional nas oitavas com 3 a 0 no agregado, deixou o Estudiantes pelo caminho nas quartas após disputa de pênaltis, fez 1 a 0 sobre o Racing na ida e segurou o ímpeto dos argentinos em Avellaneda nas semifinais.
Neste sábado (29), diversos locais na Grande Vitória vão transmitir o jogo e ser o ponto de encontro de flamenguistas e palmeirenses, criando uma atmosfera especial mesmo a milhares de quilômetros do palco da grande final da Libertadores da América. A equipe de A Gazeta irá se concentrar em dois locais diferentes, acompanhando a torcida dos dois times no Espírito Santo.
Pelo lado palmeirense, uma boa opção é o Chiqueiro Capixaba, festa alviverde em Valparaíso, na Serra. O evento terá em média 700 torcedores do Verdão, e a entrada será mediante ao preenchimento de um formulário através do Whatsapp da instituição. O local contará com um telão de led, sonorização profissional, espaço kids, segurança privada, ambiente decorado e fogos de artifício.
Em contra-partida, o Samba dos Bentos será um ponto de encontro de torcedores flamenguistas. O evento, que acontece mensalmente no bairro Ilha do Bentos, em Vila Velha, terá uma edição especial, com a transmissão do jogo, atrações musicais e diversão. Os ingressos, todos meias-solidárias, já estão à venda a partir de por R$ 30 pelo site.
