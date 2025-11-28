Home
Veja opções de lugares para assistir à final da Libertadores na Grande Vitória

Flamengo enfrenta o Palmeiras na grande decisão da Copa Libertadores neste sábado (29). Conheça lugares para acompanhar a finalíssima

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:38

Concentração de flamenguistas e palmeirenses no Espírito Santo
Concentração de flamenguistas e palmeirenses no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros // Vitor Jubini

Sentar em uma mesa de bar com a família e amigos para acompanhar o jogo do time do coração é uma cultura do brasileiro, e no Espírito Santo isso não é diferente. Aqui é comum torcidas se juntarem para assistir às partidas em botequins pela televisão ou telões, protagonizando uma verdadeira festa mesmo longe do estádio.

Neste sábado (29), diversos locais na Grande Vitória vão transmitir o jogo e ser o ponto de encontro de flamenguistas e palmeirenses, criando uma atmosfera especial mesmo a milhares de quilômetros do palco da grande final da Libertadores da América. Veja opções de locais para assistir à decisão.

Samba dos Bentos - Ilha dos Bentos, Vila Velha

O samba, que acontece mensalmente no bairro Ilha do Bentos, em Vila Velha, terá uma edição especial para os apaixonados por futebol, em especial para os torcedores do Flamengo, com a transmissão do jogo, atrações musicais e diversão. A programação começa às 12h para aquecer o clima antes da bola rolar, às 18h. Serão três telões de LED de 6m2 transmitindo a grande final, com Samba Júnior e Clube do Samba comandando a festa. Os ingressos, todos meias-solidárias, já estão à venda a partir de por R$ 30 pelo site.

Bar Embrazado - Praia do Canto, Vitória

O Bar Embrazado, no Triângulo, será palco de A Grande Final, um evento que combina futebol, música e descontração, começando às 17h deste sábado. O espaço contará com um painel de LED de 40 metros, garantindo uma experiência de alta qualidade para os torcedores, além de rodas de samba e DJ's. Entre as atrações musicais, o evento contará com Samba Júnior, Sambadm, ML da Vila, Koreia e Leandro Netto. Os ingressos já está à venda, com a meia a partir de R$ 40 no site.

Botequim da Novo Império - Caratoíra, Vitória

A sede da escola de samba Novo Império será o palco de uma das maiores concentrações entre torcedores do Rubro-Negro Carioca no Espírito Santo. Na quadra terá a transmissão da grande final da Libertadores em um painel de LED, que começará a partir das 15h. Além disso, também terão atrações musicais, com Chocolate, Primeira Classe, Gustavo O Brabo e Leozinho. A entrada será gratuita para quem estiver vestindo a camisa do Flamengo.

Bar 21 - Colina de Laranjeiras, Serra

O Bar 21, também conhecido como Arpoador, será o ponto de encontro da torcida organizada Fla-Serra. No local terá a transmissão do jogo da decisão em um telão, e festa começa a partir das 14h, prometendo porções e drinks para animar os rubro-negros durante o jogo. Além disso, atrações musicais também vão contribuir para a festa, como o DJ JV de VV, DJ Gabriel Pratti, Primeira Classe, Pagode do Mistério, DJ Rafa Santiago e Flavinho Mendes.

Chiqueiro Capixaba - Valparaíso, Serra

Exclusivo para a torcida palmeirense, o Chiqueiro Capixaba, local de concentração alviverde desde 2016, também fará uma festa especial. O evento, que será fechado e mediante a entrada após preencher um formulário através do Whatsapp da instituição, contará com um telão de led, sonorização profissional, espaço kids, segurança privada, ambiente decorado e fogos de artifício.

