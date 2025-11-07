Home
Palmeiras termina rodada com quase o triplo de chances de título em relação ao Flamengo

O Palmeiras se isolou na liderança depois da vitória sobre o Santos na 32ª rodada do Brasileirão

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:28

Vitor Roque comemorando gol contra o Santos
Vitor Roque comemorando gol contra o Santos Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras comemora mais do que a vitória sobre o Santos após o fim da 32ª rodada do Brasileirão. Na liderança, com três pontos a mais que o Flamengo, o time de Abel Ferreira tem quase o dobro de chances de título na comparação com os rubro-negros. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de a taça ir para o Allianz Parque são de 74,8%. Já o título flamenguista tem 21,7% (3,4 vezes menor).

O Cruzeiro, que venceu o Grêmio nesta rodada, até se aproximou na tabela e aumentou seu percentual. O clube mineiro, porém, tem todos os 32 jogos já feitos e soma 63 pontos, enquanto Palmeiras e Flamengo ainda contam com um jogo atrasado cada. As chances cruzeirenses estão em 3,4%.

Veja as chances de título do Brasileirão

  • Palmeiras - 74,8% (era 56,4%)
  • Flamengo - 21,7% (era 41%)
  • Cruzeiro - 3,4% (era 2,3%)
  • Mirassol - 0,009% (era 0,2%)

Os tropeços de Corinthians, Bahia e Vasco complicaram os três times na briga por uma vaga na Libertadores. O São Paulo, ainda que não tenha perdido, também viu sua chance diminuir. Fluminense e Botafogo melhoraram seus números.

Flamengo vence o Palmeiras por 3x2 no Maracanã
Flamengo vence o Palmeiras por 3x2 no Maracanã Crédito: GIlvan de Souza/Flamengo

Veja as chances de Libertadores (G-7)

  • Palmeiras - 100%
  • Flamengo - 100%
  • Cruzeiro - 100% (era 99,99%)
  • Mirassol - 99,83% (era 98,89%)
  • Bahia - 94,8% (era 96,8%)
  • Botafogo - 92% (era 74,5%)
  • Fluminense - 77% (era 55,6%)
  • São Paulo - 24,2% (era 36,7%)
  • Vasco - 5,5% (era 16,5%)
  • Corinthians - 3,7% (era 14,7%)
  • Atlético-MG - 2,1% (era 1,8%)
  • Grêmio - 0,37% (era 2,2%)

Já na parte de baixo, o Sport praticamente confirmou o rebaixamento à Série B. A matemática, contudo, ainda vê a permanência como possível. O Vitória diminuiu o risco, enquanto Santos e Fortaleza aumentaram. Mesmo assim, os baianos continuam mais ameaçados que os santistas.

Futebol
Alex Telles abriu o placar na vitória do Botafogo no clássico sobre o Vasco no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva / Botafogo

Veja o risco de rebaixamento do Brasileirão

  • Sport - 99,998% (era 99,97%)
  • Juventude - 91% (era 96,5%)
  • Fortaleza - 87,3% (era 79,7%)
  • Vitória - 47,8% (era 65,5%)
  • Santos - 50,5% (era 33,2%)
  • Internacional - 15,1% (era 9,6%)
  • Ceará - 2,6% (era 2,9%)
  • Grêmio - 2,6% (era 1%)
  • Red Bull Bragantino - 2,4% (era 9,4%)
  • Atlético-MG - 0,37% (era 2,1%)
Santos perde por 2 a 0 para o Palmeiras fora de casa, na Allianz Arena
Santos perde por 2 a 0 para o Palmeiras fora de casa, na Allianz Arena Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

