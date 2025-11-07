Palmeiras termina rodada com quase o triplo de chances de título em relação ao Flamengo

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:28
O Palmeiras comemora mais do que a vitória sobre o Santos após o fim da 32ª rodada do Brasileirão. Na liderança, com três pontos a mais que o Flamengo, o time de Abel Ferreira tem quase o dobro de chances de título na comparação com os rubro-negros. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de a taça ir para o Allianz Parque são de 74,8%. Já o título flamenguista tem 21,7% (3,4 vezes menor).
O Cruzeiro, que venceu o Grêmio nesta rodada, até se aproximou na tabela e aumentou seu percentual. O clube mineiro, porém, tem todos os 32 jogos já feitos e soma 63 pontos, enquanto Palmeiras e Flamengo ainda contam com um jogo atrasado cada. As chances cruzeirenses estão em 3,4%.
Os tropeços de Corinthians, Bahia e Vasco complicaram os três times na briga por uma vaga na Libertadores. O São Paulo, ainda que não tenha perdido, também viu sua chance diminuir. Fluminense e Botafogo melhoraram seus números.
Já na parte de baixo, o Sport praticamente confirmou o rebaixamento à Série B. A matemática, contudo, ainda vê a permanência como possível. O Vitória diminuiu o risco, enquanto Santos e Fortaleza aumentaram. Mesmo assim, os baianos continuam mais ameaçados que os santistas.
