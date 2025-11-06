Futebol

Em um ano, Plata vai de gol do título a vilão por expulsões em série no Fla

Plata marcou na final da Copa do Brasil 2024 e agora vive uma fase onde acumular expulsões em série pelo clube

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:30

Plata deu uma entrada dura no tornozelo esquerdo de Arboleda e recebeu terceiro vermelho em 5 jogos Crédito: Reprodução

Dia 10 de novembro de 2024. Em uma jogadaça individual com direito a cavadinha no goleiro Éverson, do Atlético-MG, Plata marcou seu nome na história do Flamengo ao anotar o gol do título da Copa do Brasil. Passado um ano, o atacante vive uma fase vilã ao acumular expulsões em série pelo clube.

O Flamengo vencia o São Paulo nesta quarta-feira (5), de virada, por 2 a 1, na Vila Belmiro (SP), quando aos 21 minutos do segundo tempo Plata deu uma entrada dura no tornozelo esquerdo de Arboleda. O lance aconteceu somente três minutos após Samuel Lino colocar o Rubro-Negro na frente do marcador. Pouco depois, o Tricolor empatou, e o duelo terminou 2 a 2. Mesmo assim, o técnico Filipe Luís o absolveu de culpa.

"Sobre punições, sempre depende da diretoria do clube. Claro que eu participo. O que acontece? A expulsão do Plata, nesta quinta-feira (06), foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador (Plata) que estava dando absolutamente tudo para equipe durante o jogo, estava correndo. Jamais eu virei aqui, irei botar o dedo e culpar o jogador por cometer um erro desses, pelo contrário. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Esse impacto é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável", disse Filipe Luís.

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - Second Leg - Racing Club v Flamengo - Estadio Presidente Peron, Buenos Aires, Argentina - October 29, 2025 Flamengo's Gonzalo Plata is shown a red card by referee Piero Maza REUTERS/Matias Baglietto Crédito: Matias Baglietto/Reuters/Folhapress

Esta, porém, não foi a única vez que o equatoriano foi expulso defendendo o clube. Na semana passada, no jogo de volta das semifinais da Libertadores, contra o Racing, em Buenos Aires (Argentina), o jogador também recebeu um cartão vermelho por desferir um soco no jogador Marcos Rojo, na região da genitália. O Flamengo, todavia, segurou o empate por 0 a 0 e se classificou para a decisão.

Antes, nas quartas de final, ele recebeu o segundo cartão amarelo no jogo de ida, contra o Estudiantes, no Maracanã, e foi expulso. Porém, a Conmebol analisou o lance após a partida e decidiu por cancelar a suspensão do atacante por entender que a arbitragem cometeu um erro na segunda punição ao equatoriano. Com isso, ele pôde ser relacionado na volta, em Buenos Aires, quando o Flamengo garantiu uma classificação sofrida nos pênaltis.

Plata foi expulso pelo árbitro colombiano Andrés Rojas Crédito: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress

Recebeu ameaças após fotos na noite carioca

A relação de Plata com a torcida rubro-negra já estava estremecida após fotos do jogador em uma balada no Rio de Janeiro um dia após o Flamengo sofrer uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no dia 25 de outubro. O atacante chegou a ser "enquadrado" por torcedores ainda dentro do local, na Zona Sul, e depois recebeu xingamentos e ameaças em suas redes sociais. O elenco rubro-negro, porém, havia recebido folga no dia 26, e o equatoriano não foi punido pela diretoria.

