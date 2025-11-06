Na Vila Belmiro

Flamengo sofre empate após expulsão de Plata e dá chance ao Palmeiras

Equatoriano foi expulso momentos após o Rubro-Negro virar na Vila Belmiro sobre o São Paulo no segundo tempo e distância para o rival na disputa pelo Brasileirão pode ir para 3 pontos

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 00:07

A expulsão de Plata logo após o Flamengo virar foi determinante no empate em 2 a 2 na Vila Belmiro Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

São Paulo e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (05), na Vila Belmiro, em Santos. A partida foi válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

Luciano e Ferreira marcaram pelo São Paulo, enquanto Arrascaeta e Samuel Lino fizeram para o Flamengo. O uruguaio, inclusive, se isolou como maior artilheiro estrangeiro da história do time carioca.

O resultado fez com que o clube paulista permanecesse no oitavo lugar, mas a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G7. O Flamengo, enquanto isso, perdeu a chance de assumir a liderança do nacional e ainda pode ver o Palmeiras, líder, se distanciar na ponta da classificação.

O embate foi o primeiro do São Paulo de uma série de três na Vila Belmiro - o clube do Morumbis não terá à disposição neste mês de novembro seu estádio, que será palco de shows. Jogos contra RB Bragantino e Juventude também serão na Baixada.

O São Paulo volta a campo neste sábado, novamente na Vila, contra o RB Bragantino, às 21h (de Brasília). O Flamengo, enquanto isso, recebe o Santos, no Maracanã, às 18h30 de domingo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta