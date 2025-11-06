Home
Zona Mista #57: Flamengo empata com São Paulo e Botafogo atropela o Vasco no clássico

Vinícius Lima, Breno Coelho e Murilo Cuzzuol comentam a rodada do Brasileirão

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:56

O Zona Mista #57 chega com tudo nesta quinta-feira (6) com a análise do empate de Flamengo com o São Paulo, a vitória do Botafogo sobre o Vasco da Gama, e a possibilidade do Palmeiras no Brasileirão, Vinícius Lima, Breno Coelho e Murilo Cuzzuol comentam comandam a resenha.

