Brasileirão

Botafogo vence duelo pelo G7 e deixa Vasco mais longe da Libertadores

Alex Telles, Artur e David Ricardo marcaram os gols do Botafogo, que vê sua vaga na Libertadores mais de perto.

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 22:12

O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (05), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alex Telles, Artur e David Ricardo marcaram os gols do Botafogo, que vê sua vaga na Libertadores mais de perto. Com o resultado, o time chega a 51 pontos e se mantém na sexta posição, dentro do G7.

Alex Telles abriu o placar na vitória do Botafogo no clássico sobre o Vasco no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva / Botafogo

Já o Vasco fica com 42 pontos, em nono lugar, e perde a chance de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. O Fluminense é o sétimo, com 47, e ainda joga na rodada.

Finalistas da Libertadores, Flamengo e Palmeiras já estão garantidos pelo menos no G6, de acordo com a equipe de estatística da UFMG. Como um deles será campeão do torneio, o Brasileirão ganhou mais uma vaga para a Libertadores de 2026, que será dada ao sétimo colocado.

O Botafogo volta a campo no domingo, contra o Vitória. Já o Vasco recebe o Juventude, no sábado. Ambas as partidas serão válidas pela 33ª rodada.

Libertadores à vista

O clássico deste noite era importante para ambas as equipes chegarem mais perto de uma vaga na Libertadores. Em sexto lugar, o Botafogo buscava se consolidar no G7, enquanto o Vasco, décimo colocado, tentava se aproximar da zona de classificação.

O time da casa foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar após um pênalti de Carlos Cuesta em Joaquín Correa que Alex Telles converteu. Com a vantagem no placar, o Botafogo apostou em contra-ataques na etapa final e definiu o resultado com Artur e David Ricardo.

O Botafoo ainda viu o Corinthians, outro concorrente pela vaga, perder para o Bragantino e se mantém, pelo menos por mais uma rodada, no G7. Enquanto o Vasco perdeu sua chance para tornar o sonho da Libertadores um pouco mais real.

