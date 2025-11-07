Brasileirão

Santos vê risco de rebaixamento subir para 50% após derrota para o Palmeiras

Nas últimas dez partidas, clube venceu apenas duas

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:18

Santos perde por 2 a 0 para o Palmeiras fora de casa, na Allianz Arena Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Santos vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras na quinta-feira, 6, no Allianz Parque, o time santista caiu para a zona de rebaixamento no Brasileirão.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda está na décima sétima posição, com 33 pontos em 31 partidas. O primeiro time fora da degola é o Vitória, com 34 pontos em 32 jogos. Na última rodada, a equipe baiana superou o Internacional por 1 a 0.

De acordo com estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de rebaixamento do Santos para a Série B é de 50,5%. As outras equipes que integram a zona da degola são: Juventude, Fortaleza e Sport.

O Santos ainda tem sete jogos para realizar no Campeonato Brasileiro. E a tarefa da equipe é complicada. No próximo domingo, 9, o Santos visita o Flamengo, no Maracanã. Posteriormente, o time de Vojvoda encara: Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).

Dos times da parte de baixo da tabela, Santos, Fortaleza e Sport ainda possuem jogos atrasados para cumprirem. Após o revés para o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"Vejo um grupo experiente, que compreende a situação. Que vive uma situação difícil, um grupo de homens, que quer sair dessa situação e vai lutar ponto a ponto, jogo a jogo, que sabe a instituição que está, o clube que representa, a situação que está. Ele compreende o torcedor. Não olhar para o lado e dizer que não quer estar. Nesse grupo, não senti isso. Quando a situação está ruim, há jogadores que não querem participar. Nesse grupo é ao contrário. Até mesmo Neymar, que não esteve hoje, contra o Fortaleza foi o primeiro que levantou a mão para querer ajudar", disse Vojvoda.

Risco de rebaixamento segundo a UFMG:

Sport - 99,9%

Juventude - 91%

Fortaleza - 87,3%

Santos - 50,5%

Vitória - 47,8%

Internacional - 15,1%

Grêmio - 2,6%

Ceará - 2,6%

Red Bull Bragantino - 2,4%

Atlético-MG - 0,37%

Corinthians - 0,086%

Vasco - 0,059%

São Paulo - 0,001%

