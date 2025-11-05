Home
Oswaldo vê 'edições mal-intencionadas' em polêmica com Ancelotti, mas reitera querer brasileiro

Em nota, a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol repudiou comentário feito pelo ex-técnico na terça-feira (4) durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:25

Carlo Ancelotti na última convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti na última convocação da Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O ex-técnico Oswaldo de Oliveira se pronunciou sobre as declarações dadas na última terça-feira, 4, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF). Na ocasião, ele defendeu a ideia que a seleção brasileira deveria ser dirigida por um treinador do País. O atual comandante da equipe nacional, o italiano Carlo Ancelotti, estava presente no evento.

"O grande problema são as edições mal-intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e, no final, disse que se tivesse que vir um estrangeiro, que seja o Ancelotti, que é um dos maiores de todos os tempos", disse Oswaldo de Oliveira em entrevista ao Lance!.

"Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo, e quando ele sair, que um brasileiro fique no lugar dele. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival Júnior é excelente também", completou, ao ser questionado sobre quais seriam os melhores treinadores brasileiros em atividade.

A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF) repudiou na última terça-feira o comentário de Oswaldo de Oliveira sobre treinadores estrangeiros, que deixou o italiano Carlo Ancelotti constrangido.

"A FBTF considera inadmissível que um profissional que, ao longo de sua carreira, ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional, utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria", escreveu a FBTF.

No evento, o técnico e ex-goleiro Emerson Leão também causou polêmica ao dizer que não é a favor da presença de treinadores estrangeiros no Brasil.

