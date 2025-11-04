Home
>
Futebol
>
Julgamento de Bruno Henrique no STJD tem nova data e será após Flamengo x Santos

Julgamento de Bruno Henrique no STJD tem nova data e será após Flamengo x Santos

A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que tratará do caso será na próxima segunda-feira (10), no Rio.

IGOR SIQUEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:15

Bruno Henrique na comemoração do gol
Bruno Henrique na comemoração do gol Crédito: (Foto: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press/Folhapress)

O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, tem nova data. A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que tratará do caso será na próxima segunda-feira (10), no Rio de Janeiro. O atacante, então, ainda poderá atuar contra o Santos, domingo, no Maracanã, antes de saber qual será seu destino na segunda instância.

Recomendado para você

A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que tratará do caso será na próxima segunda-feira (10), no Rio.

Julgamento de Bruno Henrique no STJD tem nova data e será após Flamengo x Santos

A bola rola entre Palmeiras e Flamengo no dia 29 de novembro, às 18h

Conmebol divulga horário da final da Libertadores

Vendas se iniciam dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

Ingressos da final da Libertadores vão de R$ 500 a R$ 1,7 mil

Curiosamente, foi o cartão amarelo que o atacante levou contra o próprio Santos, no Brasileiro 2023, que deu origem ao caso todo. A investigação aponta que Bruno Henrique passou ao irmão a informação de que seria punido naquele jogo. Wander Nunes Júnior, então, fez apostas e também teria passado a informação adiante para outras pessoas.

O Pleno do STJD julgaria o caso na semana passada, mas a sessão foi adiada após episódios de violência no Rio. A reportagem apurou que houve a possibilidade de o julgamento ser marcado em Brasília, mas o tribunal manteve a agenda na sede carioca. O edital será publicado nos próximos dias.

Em primeira instância, o tribunal aplicou 12 jogos de suspensão ao atacante do Flamengo, com base no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Atuar de forma contrária à ética esportiva com o objetivo de influenciar o resultado de uma partida".

O jogador conseguiu ainda em setembro um efeito suspensivo que o permitiu continuar atuando pelo Brasileirão. O relator do caso é o auditor Sérgio Henrique Furtado Coelho Filho. Bruno Henrique está suspenso do jogo desta quarta-feira (5), contra o São Paulo, na Vila Belmiro, porque levou o terceiro amarelo, mesmo já no banco de reservas, contra o Sport. 

Leia mais

Imagem - Ingressos da final da Libertadores vão de R$ 500 a R$ 1,7 mil

Ingressos da final da Libertadores vão de R$ 500 a R$ 1,7 mil

Imagem - Conmebol divulga horário da final da Libertadores

Conmebol divulga horário da final da Libertadores

Imagem - Renovação de Filipe Luís é jogo de paciência que não favorece o Flamengo

Renovação de Filipe Luís é jogo de paciência que não favorece o Flamengo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais