Julgamento de Bruno Henrique no STJD tem nova data e será após Flamengo x Santos

A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que tratará do caso será na próxima segunda-feira (10), no Rio.

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:15

Bruno Henrique na comemoração do gol Crédito: (Foto: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press/Folhapress)

O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, tem nova data. A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que tratará do caso será na próxima segunda-feira (10), no Rio de Janeiro. O atacante, então, ainda poderá atuar contra o Santos, domingo, no Maracanã, antes de saber qual será seu destino na segunda instância.

Curiosamente, foi o cartão amarelo que o atacante levou contra o próprio Santos, no Brasileiro 2023, que deu origem ao caso todo. A investigação aponta que Bruno Henrique passou ao irmão a informação de que seria punido naquele jogo. Wander Nunes Júnior, então, fez apostas e também teria passado a informação adiante para outras pessoas.

O Pleno do STJD julgaria o caso na semana passada, mas a sessão foi adiada após episódios de violência no Rio. A reportagem apurou que houve a possibilidade de o julgamento ser marcado em Brasília, mas o tribunal manteve a agenda na sede carioca. O edital será publicado nos próximos dias.

Em primeira instância, o tribunal aplicou 12 jogos de suspensão ao atacante do Flamengo, com base no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Atuar de forma contrária à ética esportiva com o objetivo de influenciar o resultado de uma partida".

O jogador conseguiu ainda em setembro um efeito suspensivo que o permitiu continuar atuando pelo Brasileirão. O relator do caso é o auditor Sérgio Henrique Furtado Coelho Filho. Bruno Henrique está suspenso do jogo desta quarta-feira (5), contra o São Paulo, na Vila Belmiro, porque levou o terceiro amarelo, mesmo já no banco de reservas, contra o Sport.

