Home
>
Futebol
>
Conmebol divulga horário da final da Libertadores

Conmebol divulga horário da final da Libertadores

A bola rola entre Palmeiras e Flamengo no dia 29 de novembro, às 18h

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:15

Palmeiras e Flamengo vão disputar a grande final da Libertadores
Palmeiras e Flamengo vão disputar a grande final da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (4) o horário da final da Copa Libertadores, disputada entre Palmeiras e Flamengo no dia 29 de novembro. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no estádio Monumental, em Lima, no Peru. 

Recomendado para você

A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que tratará do caso será na próxima segunda-feira (10), no Rio.

Julgamento de Bruno Henrique no STJD tem nova data e será após Flamengo x Santos

A bola rola entre Palmeiras e Flamengo no dia 29 de novembro, às 18h

Conmebol divulga horário da final da Libertadores

Vendas se iniciam dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

Ingressos da final da Libertadores vão de R$ 500 a R$ 1,7 mil

Nesta segunda-feira 03), a entidade divulgou também os uniformes que ambas as equipes vestirão na final. Os jogadores de linha do Palmeiras entrarão em campo com camisa verde, calção branco e meias verdes, enquanto o goleiro atuará todo de azul claro.

Enquanto isso, o goleiro do Flamengo joga com camisa e calção amarelos e os jogadores de linha estarão com camisa e meias rubro-negras, além do calção preto.

Os ingressos para a decisão continental custarão entre R$ 1 mil a R$ 1,7 mil, e a venda para os torcedores dos clubes finalistas será liberada no dia 8 de novembro. As passagens aéreas para Lima explodiram após a confirmação dos finalistas. O preço dos voos subiu 91%, segundo levantamento feio pelo UOL.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo palmeiras

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais