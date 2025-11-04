Futebol

Conmebol divulga horário da final da Libertadores

A bola rola entre Palmeiras e Flamengo no dia 29 de novembro, às 18h

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:15

Palmeiras e Flamengo vão disputar a grande final da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (4) o horário da final da Copa Libertadores, disputada entre Palmeiras e Flamengo no dia 29 de novembro. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Nesta segunda-feira 03), a entidade divulgou também os uniformes que ambas as equipes vestirão na final. Os jogadores de linha do Palmeiras entrarão em campo com camisa verde, calção branco e meias verdes, enquanto o goleiro atuará todo de azul claro.

Enquanto isso, o goleiro do Flamengo joga com camisa e calção amarelos e os jogadores de linha estarão com camisa e meias rubro-negras, além do calção preto.

Os ingressos para a decisão continental custarão entre R$ 1 mil a R$ 1,7 mil, e a venda para os torcedores dos clubes finalistas será liberada no dia 8 de novembro. As passagens aéreas para Lima explodiram após a confirmação dos finalistas. O preço dos voos subiu 91%, segundo levantamento feio pelo UOL.

