Em busca da Glória Eterna!

Ingressos da final da Libertadores vão de R$ 500 a R$ 1,7 mil

Vendas se iniciam dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:39

Flamengo e Palmeiras decidem título da Libertadores 2025 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras Adriano Fontes/Flamengo Robert Kittilson/Flickr

A Conmebol anunciou que nesta terça-feira (4) inicia a venda para público geral das entradas para a final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília).

Os ingressos foram divididos em três categorias e variam de 95 a 320 dólares (aproximadamente de R$ 508 a R$ 1,7 mil). As categorias 1 e 2 estão localizadas nos assentos centrais do estádio Monumental de Lima, enquanto a categoria 3 está atrás dos dois gols.

A venda para público geral contempla apenas as categorias 1 e 2, já que a terceira será destinada exclusivamente aos torcedores dos dois finalistas. Este "lote" de ingressos, inclusive, terá outra data de abertura de vendas.

Palmeiras e Flamengo serão os responsáveis por definir o esquema de vendas para entradas dos setores exclusivos, informou a Conmebol.

OS PREÇOS DOS INGRESSOS

Categoria 1 - 320 dólares (R$ 1,7 mil)

Categoria 2 - 200 dólares (R$ 1,07 mil)

Categoria 3 - 95 dólares (R$ 508) - disponível apenas para torcedores dos clubes finalistas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta