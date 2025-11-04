Futebol

Brasil registra quase 2.500 pessoas com nome Neymar, revela Censo do IBGE

Só no Espírito Santo até 2022, 34 pessoas têm Neymar como primeiro nome, conforme dados do Censo Demográfico divulgados nesta terça-feira (4)

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:57

Gol do jogador Neymar do Santos, durante partida entre SANTOS X JUVENTUDE Crédito: Photo Premium/Folhapress

O Brasil tinha 2.443 pessoas cujo primeiro nome era Neymar em 2022, conforme dados do Censo Demográfico divulgados nesta terça (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Desse contingente, 1.468 nasceram no período de 2010 a 2019, o equivalente à cerca de 60%. A informação consta do site Nomes no Brasil, do IBGE .

A explosão de pessoas com o nome de Neymar coincide com a evolução da carreira do craque do Santos. O jogador fez sua estreia no time profissional do clube paulista em 2009. Depois, migrou para a Europa e virou astro da seleção brasileira. A idade mediana das pessoas chamadas de Neymar era de apenas 11 anos em 2022.

Só no Espírito Santo, 34 pessoas tinham como primeiro nome Neymar, com uma idade média de 27 anos, consideravelmente acima do nacional. O Censo também contabilizou a existência de 50 Neymaras.

Quantidade de pessoas chamadas 'Neymar' no Espírito Santo em 2022 Crédito: IBGE

O IBGE diz que jogadores de futebol têm grande influência nos registros de nomes dos bebês ao longo dos anos. Em 2022, por exemplo, o Brasil tinha 50,5 mil Romários, cuja idade mediana era 29 anos. Uma parcela de 63,5% deles nasceu nos anos 1990 (32,1 mil). À época, Romário brilhava nos campos, sendo peça-chave do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994.

Outro exemplo é Rivellino. O nome com apenas uma letra L era realidade para 4.859 pessoas no país em 2022. A idade mediana dos Rivelinos era mais alta: 48 anos. Uma parcela de 69,3% deles nasceu na década iniciada em 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial com Rivellino sendo um dos destaques da seleção.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta