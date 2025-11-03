Home
>
Futebol
>
Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Senegal e Tunísia em novembro

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:34

Richarlison participa de treino no Ajinomoto Stadium
Richarlison participa de treino no Ajinomoto Stadium Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a janela de disputa de amistosos com foco na Copa do Mundo. Os 26 nomes anunciados vão enfrentar as seleções de Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente, ambas partidas disputadas em solo africano.

Recomendado para você

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Senegal e Tunísia em novembro

Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Carlo Ancelotti anuncia a seleção que vai enfrentar Senegal e Tunísia nos dias, respectivamente, 15 e 18 de novembro

Acompanhe ao vivo a última lista de convocados de 2025

Filipe Souza, Vinícius Lima, Luca Lanes e Camila Müller comentam a rodada do Brasileirão e projetam convocação da Seleção Brasileira

Zona Mista #56: Flamengo e Palmeiras vencem; e Ancelotti anuncia convocação da seleção brasileira

Convocados

  • Goleiros: Bento - Al-Nassr; Ederson - Fenerbahçe; e Hugo Souza - Corinthians
  • Defensores: Alex Sandro - Flamengo; Caio Henrique - Monaco; Danilo - Flamengo; Éder Militão - Real Madrid; Fabrício Bruno - Cruzeiro; Gabriel Magalhães - Arsenal; Luciano Juba - Bahia; Marquinhos - Paris Saint-Germain; Paulo Henrique - Vasco; Wesley - Roma.
  • Meio-campistas: Andrey Santos - Chelsea; Bruno Guimarães - Newcastle; Casemiro - Manchester United; Fabinho - Al-Ittihad; Lucas Paquetá - West Ham.
  • Atacantes: Estêvão - Chelsea; João Pedro - Chelsea; Luiz Henrique - Zenit; Matheus Cunha - Manchester United; Richarlison - Tottenham; Rodrygo - Real Madrid; Vini Jr - Real Madrid; Vitor Roque - Palmeiras

Leia mais

Imagem - Acompanhe ao vivo a última lista de convocados de 2025

Acompanhe ao vivo a última lista de convocados de 2025

Imagem - Zona Mista #56: Flamengo e Palmeiras vencem; e Ancelotti anuncia convocação da seleção brasileira

Zona Mista #56: Flamengo e Palmeiras vencem; e Ancelotti anuncia convocação da seleção brasileira

Imagem - Ancelotti convoca última seleção do ano com recados de olho na Copa de 2026

Ancelotti convoca última seleção do ano com recados de olho na Copa de 2026

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Seleção brasileira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais