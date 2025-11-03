Algumas novidades

Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Senegal e Tunísia em novembro

O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a janela de disputa de amistosos com foco na Copa do Mundo. Os 26 nomes anunciados vão enfrentar as seleções de Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente, ambas partidas disputadas em solo africano.