Com Richarlison convocado, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:34
O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a janela de disputa de amistosos com foco na Copa do Mundo. Os 26 nomes anunciados vão enfrentar as seleções de Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente, ambas partidas disputadas em solo africano.
