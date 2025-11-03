Ancelotti convoca última seleção do ano com recados de olho na Copa de 2026

Home
Técnico da Seleção Brasileira vai anunciar nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a última lista de convocados de 2025 visando os amistosos contra Senegal e Tunísia

3 de novembro de 2025

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai anunciar nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a última lista de convocados de 2025. Na relação para os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, em Londres e Lille (França), a ideia é promover a última leva de testes antes de montar uma cara da seleção mais próxima do que o italiano entende ser o ideal para a Copa 2026.

Tudo bem que as lesões vão condicionar parte do que o técnico da seleção vai colocar no papel, mas lista desta segunda-feira (03) dará algumas respostas a respeito do que Ancelotti viu nos últimos amistosos da seleção e no desempenho geral dos jogadores em seus clubes.

O Brasil vem de oscilação, com a goleada sobre a Coreia do Sul (5 a 0) e a derrota para o Japão (3 a 2).

A BRIGA PELA CAMISA 9

São muitos candidatos para a posição de 9, mesmo que a fase de todos não seja das melhores.

Quem se destacou na função, não necessariamente como 9 fixo na frente: Matheus Cunha e João Pedro.

Ancelotti chamou Igor Jesus na data Fifa passada e mantém Richarlison como um dos preferidos até o momento, mas a concorrência entre eles está acirrada.

O encaixe das peças de ataque ainda dependerá de como Raphinha voltará à seleção em 2026. No momento, ele segue machucado.

  • TOLERÂNCIA AO ERRO?

A convocação dos zagueiros pode indicar se Ancelotti realmente perdoou a falha de Fabrício Bruno contra o Japão ou vai se concentrar em outros jogadores para o setor. Marquinhos deve estar de volta, assim como Militão. Já são dois nomes que atuam no lado direito da defesa.

  • COMO ESTÁ A BRIGA NA DIREITA?

A lateral direita é outro setor que chama a atenção. Vanderson não se recuperou de lesão até nesta segunda-feira (3) e já foi cortado duas vezes.

Neste domingo (2), Wesley atuou na Roma como ala esquerdo. Paulo Henrique, do Vasco, foi a boa notícia, apesar da derrota para o Japão. E Vitinho tem sido tão instável quanto o Botafogo.

Pelo gol diante dos japoneses, Ancelotti pode colocá-lo à frente na briga por uma das duas cadeiras na posição.

  • A DISPUTA NA ESQUERDA

Para a lateral esquerda, Ancelotti chamou nas outras vezes três jogadores. Povoou o setor para mostrar que a briga estava muito aberta.

Douglas Santos, no entanto, ficará fora porque está machucado. Caio Henrique e Carlos Augusto, além de Alex Sandro, foram os nomes chamados recentemente.

Ancelotti ainda tem Luciano Juba, do Bahia, no radar.

  • QUAL A HIERARQUIA NO GOL

Alisson, Ederson, Bento e Hugo Souza estão todos saudáveis, embora alguns tenham voltado de lesão recentemente. A convocação desta segunda-feira (03) vai apontar qual a hierarquia do gol.

Alisson tem sido o titular. Mas a disputa pelas demais cadeiras está aberta. Hugo não foi bem contra o Japão.

Bento não foi vazado diante dos coreanos, mas tem jogado pouco no Al Nassr: virou o goleiro das copas e nem no banco aparece em jogos do Sauditão.

  • MAIS GENTE DO FUTEBOL BRASILEIRO?

Ancelotti foi ao Vasco x São Paulo neste domingo (02) e, antes, mandou emissários para ver jogos dos times brasileiros. A questão é até que ponto vai abrir o leque para jogadores de clubes brasileiros ou levar nomes pontuais, como os já citados acima.

