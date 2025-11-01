Brasileirão

Kaio Jorge encerra jejum, Cruzeiro bate Vitória e segue na cola nos líderes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro segue sonhando com o título do Brasileirão.

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 20:35

O Cruzeiro segue sonhando com o título do Brasileirão. Neste sábado (1º), o time contou com tarde inspirada de Kaio Jorge, bateu o Vitória por 3 a 1 no Mineirão e se manteve na cola de Palmeiras e Flamengo no topo da tabela do nacional. A partida foi válida pela 31ª rodada.

Kaio Jorge foi o nome do jogo, com dois gols anotados nos primeiros 23 minutos; Arroyo marcou o terceiro. Do lado baiano, Willian Oliveira descontou. Todos os gols vieram ainda no primeiro tempo.

O camisa 19, inclusive, encerrou um jejum de seis partidas sem balançar as redes e ultrapassou Arrascaeta, do Flamengo, na liderança isolada do Brasileirão. O atacante chegou aos 17 nesta Série A, agora com dois a mais que o uruguaio.

O resultado positivo mantém a Raposa logo atrás dos líderes na classificação. O clube ocupa a 3ª colocação, com 60 pontos -um a menos que o Flamengo, vice-líder, e dois a menos que o líder Palmeiras, que ainda jogarão na rodada. O Leão, enquanto isso, segue dentro do Z4, com 31 pontos somados.

As equipes retornam a campo neste meio de semana, na quarta-feira. O Cruzeiro visita o Grêmio, em Porto Alegre, às 20h (de Brasília), enquanto o Vitória recebe o Internacional às 19h, no Barradão.

Raposa conta com Kaio Jorge inspirado e resolve tudo no 1° tempo

O duelo no Mineirão começou em ritmo intenso. A ausência dos zagueiros titulares dos donos da casa -Fabrício Bruno e Lucas Villalba estavam suspensos- deixou o jogo mais franco, com espaço para criação e chegadas perigosas. Os baianos, mesmo fora de casa, conseguiam finalizar com frequência e colocar Cássio para trabalhar. A Raposa respondia, contudo, na mesma moeda, mas aproveitando melhor os espaços entre a defesa.

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física e transições rápidas. A partida ficou aberta, com alternância de domínio e oportunidades claras para os dois lados. Apesar do equilíbrio, o Cruzeiro demonstrou mais eficiência nos momentos decisivos -especialmente com Kaio Jorge, que resolveu grande parte da história antes do intervalo. Ainda assim, o Vitória manteve presença ofensiva, buscando explorar as brechas deixadas pela defesa celeste, contando principalmente com ações de Matheuzinho, que foi substituído no intervalo após pancada no joelho.

Na etapa final, o cenário mudou. Com o placar favorável, o Cruzeiro desacelerou o ritmo e passou a controlar o jogo, reduzindo os riscos e mantendo mais posse de bola. O Vitória tentou reagir, mas não conseguiu repetir a intensidade dos primeiros 45 minutos. A Raposa administrou bem a vantagem, diminuiu o volume de ações ofensivas e caminhou com segurança até o apito final.

Lances importantes

No primeiro lance. Em jogada ensaiada na saída de bola, Aitor cruzou para dentro da área e encontrou Matheuzinho. O camisa 10 ficou cara a cara com Cássio, mas bateu em cima do goleiro, que praticou a defesa. Seria o gol mais rápido do Brasileirão, aos 15 segundos.

Outra boa chance. Kaio Jorge é lançado nas costas da defesa e é derrubado dentro da área pelo goleiro do Thiago Couto. Após intervenção do VAR, o árbitro assinalou a marca da cal no Mineirão. Na cobrança, o próprio atacante converteu. 1 a 0, logo aos sete minutos.

Na trave. Renato Kayzer cabeceou na entrada da área e acabou achando Aitor na esquerda. O espanhol finalizou forte e acertou a trave direita da Raposa.

Gol de novo! Kaio Jorge recebeu lançamento mais uma vez entre a defesa e ficou absolutamente livre e de cara para Thiago Couto. Com calma, tocou na saída do goleiro e dobrou a vantagem. O bandeirinha anulou o tento inicialmente, mas foi posteriormente corrigido pelo VAR. 2 a 0, aos 23.

Pega, Cássio! Matheuzinho cortou para dentro saindo da direita e passou pela marcação. Na meia-lua da grande área, arriscou chute forte para a defesa do goleiro do Cruzeiro. No rebote, Kayzer ainda tentou o rebote de cabeça, mas em posição ilegal.

Vitória diminui! Willian Oliveira ganhou no alto de marcação dupla da defesa cruzeirense e cabeceou firme, no canto esquerdo de Cássio. O goleiro nada pôde fazer. 2 a 1, aos 36.

Quase hat-trick. Matheus Pereira partiu em disparada pela esquerda e colocou Kaio Jorge, por trás da marcação, na entrada da área. O camisa 19 tocou por baixo do goleiro, e a bola triscou a trave.

Por pouco! Arroyo foi lançado pela esquerda, tirou da marcação e finalizou de esquerda de bico. Thiago Couto, porém, fez boa defesa.

FICHA TÉCNICA

Data e horário: 1° de novembro, às 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (31ª rodada)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 59.587 pessoas

Renda: R$ 2.315.767,50

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)

Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Rodrigo D''Alonso Ferreira (SC)

Gols: Kaio Jorge (8', 23'/1°T), Arroyo (45'/1°T) | Willian Oliveira (36'/1°T)

Cartões amarelos: Jonathan Jesus, WIlliam, Christian e Gabriel Barbosa (CRU); Dudu, Camutanga, Edu e Zé Carlos (VIT)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Eduardo) e Matheus Pereira; Keny Arroyo (Japa) e Kaio Jorge (Gabriel Barbosa). Técnico: Leonardo Jardim.

VITÓRIA: Thiago Couto; Neris, Camutanga (Edu), Zé Marcos (Osvaldo) e Ramon; Willian Oliveira, Dudu (Pepê) e Matheuzinho (Kike Saverio); Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

