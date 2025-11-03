Home
Zona Mista #56: Flamengo e Palmeiras vencem; e Ancelotti anuncia convocação da seleção brasileira

Filipe Souza, Vinícius Lima, Luca Lanes e Camila Müller comentam a rodada do Brasileirão e projetam convocação da Seleção Brasileira

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:23

O Zona Mista #56 chega com tudo nesta segunda-feira (3) com a análise das vitórias de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão, derrotas do Vasco e Fluminense, além da projeção da convocação da Seleção Brasileira. Filipe Souza, Vinícius Lima, Luca Lanes e Camila Müller comandam a resenha.

