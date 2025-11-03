Acompanhe ao vivo a última lista de convocados de 2025

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:04
O técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti irá anunciar às 15h (de Brasília), a última lista de convocados de 2025 visando os amistosos contra Senegal e Tunísia, que serão, respectivamente, nos dias 15 e 18 de novembro. As partidas ocorrerão em Londres e Lille, na França. A intenção é promover a última convocação com testes, antes de definir a seleção ideal para a Copa de 2026. Acompanhe ao vivo a convocação pelo link acima.
