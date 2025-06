Acompanhe

Mundial de Clubes 2025: confira horário e onde assistir aos jogos desta quarta

Quatro partidas encerram a primeira rodada da fase de grupos no torneio nos Estados Unidos

Quatro duelos fecham a primeira rodada da etapa de grupos do Mundial de Clubes da Fifa nesta quarta-feira, 18. Os gigantes Manchester City e Real Madrid estreiam na competição.>

MANCHESTER CITY X WYDAD CASABLANCA

O primeiro jogo do dia é justamente do clube inglês. O Manchester City enfrenta o Wydad Casablanca-MAR, às 13 horas (de Brasília), na Filadélfia. >

O City é o grande favorito do Grupo G, que também conta com Juventus-ITA e Al-Ain-EMI. O time de Pep Guardiola aposta no Mundial depois de realizar uma temporada abaixo das expectativas.>