Time de capixaba é líder do grupo com Flu e Borussia na Copa do Mundo de Clubes

O Mamelodi Sundowns, clube de Arthur Sales, venceu o Ulsan e assumiu a ponta do Grupo F

Publicado em 18 de junho de 2025 às 10:03

Arthur Sales, jogador do Mamelodi Sundowns Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em uma partida sem grande qualidade técnica e diante de um público baixíssimo (3.412 pessoas), o Mamelodi Sundowns, time do atacante capixaba Artur Sales, venceu o Ulsan por 1 a 0, nesta terça-feira (17), em Orlando, nos Estados Unidos. Com o resultado, a equipe sul-africana assumiu a liderança isolada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes, chave que também tem o Fluminense e Borussia Dortmund, com um ponto cada um.>

Aos 19 anos, Arthur Sales, cria do Vasco, foi vendido ao Grupo City. Pouco depois, voltaria ao país natal, para jogar pelo Bahia, onde não rendeu o esperado. Porém, o visível talento levou o capixaba de São Gabriel da Palha ao time mais brasileiro fora da terra do Pau Brasil: o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Conhecido como Os Brasileiros, o clube de uniforme idêntico à canarinha vive uma de suas melhores fases, e agora lidera o grupo com outros dois gigantes do futebol mundial.>

A partida

Mais do que o rendimento das duas equipes em campo, a partida chamou atenção pelos espaços vazios nas arquibancadas. Além popularidade do futebol nos Estados Unidos ainda ser relativamente baixa, vários outros fatores contribuíram para fracasso de público do duelo em Orlando, na Flórida.>

Também não eram favoráveis as condições climáticas, que atrasaram o começo da partida. Os jogadores já estavam prontos para o apito quando veio o alerta para o risco de tempestade e raios. Com a execução do protocolo de segurança, a bola rolou 65 minutos após o previsto.>

>

Quando ela finalmente rolou, o Mamelodi Sundowns mostrou levar a sério o lema do clube. Com a frase "o céu é o limite" estampada na camisa verde-amarela de seus jogadores, o time da África do Sul superou suas limitações técnicas e financeiras para pular para o topo do Grupo F, à frente, ao menos por enquanto, de adversários mais famosos e de maior investimento. O gol do time sul-africano foi marcado por Rayners, aos 36 minutos do primeiro tempo, com assistência do brasileiro Lucas Ribeiro, camisa 10.>

No sábado (21), às 19h (de Brasília), o lanterna Ulsan tentará reagir diante do Fluminense, no MetLife Stadium, em East Rutherford. Já o Mamelodi Sundowns vai duelar com o Borussia Dortmund, também no sábado (21), às 13h, no TQL Stadium, em Cincinnati.>

