Tetra da Libertadores

Milhares de torcedores lotam Centro do Rio para receber time do Flamengo

A expectativa é de que cerca de 500 mil torcedores participem da festa com os jogadores

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 12:12

Torcida do Flamengo toma as ruas do Rio de Janeiro após tetra da Libertadores Crédito: Divulgação/Flamengo

Milhares de torcedores do Flamengo lotam o centro do Rio de Janeiro para receber o time que conquistou o tetra da Libertadores. A expectativa é de que cerca de 500 mil torcedores participem da festa com os jogadores Acompanhe, ao vivo, abaixo:

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta