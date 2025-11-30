Home
Milhares de torcedores lotam Centro do Rio para receber time do Flamengo

A expectativa é de que cerca de 500 mil torcedores participem da festa com os jogadores

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 12:12

Torcida do Flamengo toma as ruas do Rio de Janeiro após tetra da Libertadores
Torcida do Flamengo toma as ruas do Rio de Janeiro após tetra da Libertadores Crédito: Divulgação/Flamengo

Milhares de torcedores do Flamengo lotam o centro do Rio de Janeiro para receber o time que conquistou o tetra da Libertadores. A expectativa é de que cerca de 500 mil torcedores participem da festa com os jogadores Acompanhe, ao vivo, abaixo:

