Milhares de torcedores lotam Centro do Rio para receber time do Flamengo

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 12:12
Milhares de torcedores do Flamengo lotam o centro do Rio de Janeiro para receber o time que conquistou o tetra da Libertadores. A expectativa é de que cerca de 500 mil torcedores participem da festa com os jogadores Acompanhe, ao vivo, abaixo:
