Flamengo é o pesadelo do Palmeiras na temporada 2025

Tetracampeão da Libertadores! Com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na noite deste sábado (29), no estádio Monumental de Lima, o Flamengo se tornou o time brasileiro com mais títulos da competição. Das quatro taças, três foram levantadas nos últimos sete anos, o que apenas confirma o bom trabalho realizado pelo clube rubro-negro desde o final da última década, com um desempenho que a cada dia consolida uma distância considerável para os rivais na América do Sul.

Em especial, no duelo contra o Palmeiras, mais uma vez a superioridade Rubro-Negra ficou clara. Em três duelos na temporada (dois no Brasileirão e um na Libertadores), o Flamengo acumula três vitórias. Venceu no Allianz Parque, venceu no Maracanã e em Lima. O time comandado por Filipe Luís é um verdadeiro terror para a equipe treinada por Abel Ferreira.

Não há dúvida que a final desta edição da Libertadores reuniu os dois melhores times da América do Sul. E a maneira como o jogo foi conduzido evidenciou que há uma boa distância entre o Flamengo e o Palmeiras. O Time rubro-negro dominou as ações, finalizou mais, trocou mais passes e em nenhum momento se viu pressionado pelo rival. Foi uma vitória magra, mas segura. Não teve placar elástico, mas teve controle da partida e praticamente a certeza da vitória. O que é muito difícil em um confronto deste tamanho.

O Flamengo é tetracampeão da Libertadores. Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo foi superior mesmo sem Pedro (seu melhor atacante), sem Plata (peça fundamental na equipe), sem Léo Ortiz, que deu lugar ao improvável herói Danilo, e com Arrascaeta, seu melhor jogador, sendo substituído faltando dez minutos para o fim do jogo. Ou seja, a força do elenco e o entendimento de um estilo de jogo está tão consolidada, que mesmo sem força máxima, o Rubro-Negro conseguiu ser bem melhor que o excelente time do Palmeiras. O trabalho de Filipe Luís é ótimo à frente desta equipe.

E a contagem regressiva para o título do Brasileirão já foi lançada. Na próxima quarta-feira (2), o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã e deve se consagrar campeão mais uma vez em 2025. Título este que por muito tempo parecia que seria do Verdão. Mas a equipe Paulista se esfarelou na reta final da temporada, enquanto o elenco do Flamengo esteve pronto no momento certo. Em 2025, não deu para o Alviverde.

