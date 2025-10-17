Flamengo x Palmeiras: "final" do Brasileirão e rivalidade à flor da pele

No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Às 16h deste domingo (19), horário historicamente nobre do futebol brasileiro, apenas um jogo terá bola rolando: Flamengo x Palmeiras. Todos os olhares dos amantes do esporte no país estarão voltados única e exclusivamente para a "final antecipada" do Brasileirão. O Verdão pode colocar a mão na taça se vencer o jogo, enquanto o Rubro-Negro precisa da vitória para empatar em pontuação com o rival e fazer pressão na corrida pelo título.

No entanto, o embate entre Flamengo e Palmeiras vai muito além do campo de jogo. Protagonistas do futebol brasileiro nos últimos oito anos, o duelo entre os times nos bastidores também é bastante agitado. Entre posicionamentos opostos, alfinetadas e construção de narrativas, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Leila Pereira, presidentes dos clubes, medem forças sobre quem possui mais influência no extracampo. Mas é no gramado que as respostas são apresentadas. Por isso, o resultado do confronto é importante não só para o contexto do campeonato, mas também para o ego dos clubes neste cenário de rivalidade acirrada em todas as esferas.

Da temporada 2018 em diante, o Palmeiras acumula três títulos do Brasileirão, um da Copa do Brasil e duas Libertadores. Já o Flamengo faturou duas Libertadores, duas Copas do Brasil e dois brasileiros. Uma trajetória que impõe autoridade aos demais rivais e que flerta com uma temida "espanholização" do futebol brasileiro, principalmente porque nesta temporada, novamente as duas equipes estão na disputa do título nacional e da Libertadores.

E todo esse sucesso nos gramados é o reflexo do que é praticado fora de campo. Com modelos diferentes de administração, são equipes que possuem boa saúde financeira, arrecadação acima da média e poder de investimento em elencos qualificados. Consequentemente, tudo o que é capaz de proporcionar uma diferença muito grande na hora que a bola rola, momento em que tudo fica sob o comando de Abel Ferreira e Filipe Luís, técnicos com estilos distintos e que terão a missão de ditar o ritmo do confronto.

Em campo, um Alviverde que cresce no momento certo da temporada. O time paulista perdeu apenas dois dos últimos 17 jogos, e tem em Vitor Roque e Flaco Lopes uma dupla de ataque que encontrou o entrosamento e tem infernizado as defesas adversárias. Do outro lado, o Flamengo que teve um mês de setembro muito irregular, mas que mostrou força após a Data-Fifa ao vencer o Botafogo de forma categórica e mostrar mais uma vez a força do seu elenco.

A promessa é de um duelo muito equilibrado. O Flamengo terá a seu favor a pressão da torcida e o ímpeto ofensivo do melhor ataque do Brasileirão. Mas o Palmeiras possuiu um time muito maduro e jogar fora de casa não é um problema. O contra-ataque será uma arma que mais uma vez poderá se mostrar letal. Dessa vez não há como fugir do clichê de que trata-se de um jogo em que tudo pode acontecer.

