Brasileirão: Palmeiras tem 61% de chances de título e Flamengo tem 32%

Após 12 rodadas consecutivas na liderança, o Rubro-Negro perdeu o posto para o Verdão e agora vai ter que correr atrás

Publicado em 06/10/2025 às 10h13
Abel Ferreira e Filipe Luís vão travar um duelo de estratégias na reta final do Brasileirão
Abel Ferreira e Filipe Luís vão travar um duelo de estratégias na reta final do Brasileirão. Crédito: Cesar Greco/Palmeiras e Gilvan de Souza/Flamengo

O Brasileirão tem um novo líder. Após 12 rodadas consecutivas na ponta da tabela, o Flamengo foi ultrapassado pelo Palmeiras. Ambos têm 55 pontos, entretanto o Verdão leva vantagem por ter uma vitória a mais que o rival rubro-negro, e ainda tem um jogo a menos na competição. E como acontece todo anos, os matemáticos entram em cena nesta reta final e estipulam as probabilidades de título das equipes que permanecem vivas na disputa. 

A vitória do Palmeiras no clássico diante do São Paulo e a derrota do Flamengo para o Bahia mudaram consideravelmente o cenário do torneio. O time comandado por Abel Ferreira agora possui quase o dobro de chances de ser campeão quando comparado ao Flamengo. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Verdão tem 61% de chances de ser campeão, enquanto o Rubro-Negro tem 32%. O Cruzeiro, após empatar em casa com o Sport, corre por fora e tem apenas 7% de chances de soltar o grito de campeão.  

Com 27 rodadas disputadas, mas com oito partidas atrasadas, o Brasileirão começa a acertar essa conta durante esta Data-Fifa. Nesta quarta-feira (8) acontecem Atlético-MG x Sport e Mirassol x Fluminense. Já no sábado (11), o Palmeiras recebe o Juventude no Allianz Parque e tem uma grande chance de abrir três pontos de vantagem para o Flamengo. 

Fato é que os últimos jogos do Brasileirão prometem muita emoção, principalmente na parte de cima da tabela. Palmeiras e Flamengo monopolizam o duelo pelo título em um momento em que o Verdão está em ascensão, enquanto o Rubro-Negro vive um momento delicado com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. 

Abel Ferreira e Filipe Luís vão travar um duelo interessante na corrida pelo título. As estratégias para cada rodada serão decisivas para o resultado de suas equipes. Principalmente nas rodadas em que as atenções estarão divididas com as semifinais da Libertadores.  

E aí? Quem vai levar o título?

