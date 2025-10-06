Brasileirão: Palmeiras tem 61% de chances de título e Flamengo tem 32%

O Brasileirão tem um novo líder. Após 12 rodadas consecutivas na ponta da tabela, o Flamengo foi ultrapassado pelo Palmeiras. Ambos têm 55 pontos, entretanto o Verdão leva vantagem por ter uma vitória a mais que o rival rubro-negro, e ainda tem um jogo a menos na competição. E como acontece todo anos, os matemáticos entram em cena nesta reta final e estipulam as probabilidades de título das equipes que permanecem vivas na disputa.



A vitória do Palmeiras no clássico diante do São Paulo e a derrota do Flamengo para o Bahia mudaram consideravelmente o cenário do torneio. O time comandado por Abel Ferreira agora possui quase o dobro de chances de ser campeão quando comparado ao Flamengo. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Verdão tem 61% de chances de ser campeão, enquanto o Rubro-Negro tem 32%. O Cruzeiro, após empatar em casa com o Sport, corre por fora e tem apenas 7% de chances de soltar o grito de campeão.