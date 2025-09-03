Seleção feminina de basquete pode treinar no ES para o Pré-Mundial em 2026

Seleção Brasileira feminina de basquete pode fazer período de treinos no Espírito Santo. Crédito: CBB/Divulgação

Após o sucesso da passagem da Seleção Brasileira masculina de basquete pelo Espírito Santo, onde permaneceu por 11 dias e iniciou sua trajetória que resultou no título da Americup, outra equipe pode realizar um período de treinos em terras capixabas: trata-se da Seleção feminina de basquete, que vai disputar o Pré-Mundial em março de 2026.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) ficou muito satisfeita com toda a estrutura oferecida pelo Sesc Guarapari para a preparação dos atletas e também destacou o envolvimento positivo do governador Renato Casagrande e da Federação de Basquete (Fecaba). Fatores que jogam a favor do Espírito Santo para receber Kamilla Cardoso, Damiris Dantas, Bella Nascimento e cia no ano que vem.

"Depois do que a gente fez aqui (trazer a seleção masculina), eu acho que trazer a seleção feminina não é sonho não. Já está bem próximo da realidade. Aqui a gente tem o apoio do governador Renato Casagrande, do Sesc, da Federação Capixaba de Basquete. É um conjunto de pessoas se esforçando para isso. E tem boas chances. Tá no calendário, ainda não tem sede e todo mundo tá no páreo. E aqui que sai na frente porque meu coração virou capixaba", declarou Alex Oliveira, coordenador técnico da CBB.

Presidente da Federação Capixaba de Basquete, Rogério Machado revelou que as conversas para que a seleção feminina venha para o Espírito Santo já foram iniciadas. "Essa preparação aqui para o Pré-mundial feminino é algo que a gente quer muito também. Estamos prevendo de vir as melhores atletas, que estão jogando inclusive na WNBA. E já estamos conversando com o Sesc e também com o governo sobre essa possibilidade de nós trazermos a seleção feminina".

Fundamental nas negociações, o governador Renato Casagrande já informou que o Espírito Santo está à disposição. "Nós temos uma relação muito boa com a Federação e com a Confederação. Nós vamos colocar o estado do Espírito Santo à disposição. O Sesc tem sido bom parceiro, eu tenho certeza que a gente tem aqui todas as condições para receber mais esse evento de esportivo", afirmou.

Novo piso no ginásio do Sesc Guarapari

Ginásio do Sesc recebeu piso flutuante do Maracanãzinho para receber a seleção masculina de basquete. Crédito: Fernando Madeira

Para receber a Seleção masculina, o Sesc precisou receber um piso flutuante de alta performance, que veio emprestado do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e foi instalado na quadra do ginásio. E agora, motivado pelo sucesso da passagem da delegação de basquete e visando receber outros grandes eventos, a instituição decidiu adquirir o piso flutuante em definitivo. Com um investimento de R$ 700 mil, o Sesc promete que a nova quadra estará pronta até dezembro deste ano.

O piso flutuante de alta performance tem tecnologia utilizada em arenas profissionais e recomendada por federações esportivas internacionais, como a Federação Internacional de Basquete (Fiba). Composto por camadas que absorvem impactos, o novo piso oferece mais estabilidade, segurança e conforto aos atletas. E certamente é mais um fator que coloca o local muito forte na disputa para trazer a seleção feminina de basquete.

