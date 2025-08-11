Filipe Souza
Jornalista de A Gazeta há 10 anos, está à frente da editoria de Esportes desde 2016. Como colunista, traz os bastidores e as análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil

Anderson Varejão exalta presença da seleção para fortalecer o basquete no ES

Campeão da NBA, destaque na seleção brasileira e ídolo nacional, o ex-jogador destacou a importância de eventos como o jogo de exibição para motivar crianças e adolescentes

Publicado em 11/08/2025 às 11h18
Seleção Brasileira de Basquete faz a festa da torcida em Guarapari
Anderson Varejão esteve em Guarapari para acompanhar partida da Seleção Brasileira de Basquete. Crédito: Carlos Alberto Silva / A Gazeta

Um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, ídolo e embaixador do Cleveland Cavaliers e com uma história de 13 temporadas na NBA, Anderson Varejão é um símbolo da modalidade no Espírito Santo. E o ex-jogador esteve em Guarapari, no fim de semana, para acompanhar de perto a partida de exibição da seleção brasileira no ginásio do Sesc.

Homenageado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e pela Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) durante o intervalo da partida, Varejão falou sobre a importância do evento para o fortalecimento do esporte no Estado. E brincou sobre nunca ter acontecido algo parecido enquanto ele vestia a camisa da seleção.

"É um evento sensacional. A gente sabe da importância que é trazer a Seleção Brasileira. São ídolos, jogadores que passaram o que muitos atletas aqui do nosso Estado estão passando. Com certeza é uma motivação a mais para crianças e adolescentes. É algo sensacional para o nosso esporte. Infelizmente quando eu jogava eles não fizeram isso. Mas não tem problema não. É sempre muito bom estar aqui junto à minha família, meus amigos, ex-companheiros de clube, adversários assistindo à seleção", declarou em tom descontraído.  

Responsável pelo Instituto Anderson Varejão, que leva o basquete como ferramenta de inclusão social para crianças e adolescentes, o ex-jogador também destacou a importância das novas gerações terem acesso aos principais jogadores de basquete do Brasil, o que aconteceu na partida de exibição e também ao longo do período de preparação da equipe em Guarapari.

"Assistir ao jogo da Seleção Brasileira é uma coisa que marca. E com certeza tá marcando para a nova geração. Eu estou aqui rodando com os meus sobrinhos, tirando fotos dos nossos ídolos. Fico muito feliz e espero que seja a primeira de muitas vezes", pontuou.

