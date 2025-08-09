A Seleção Brasileira de Basquete fez um jogo de exibição no Sesc Guarapari. Crédito: Carlos Alberto Silva / A Gazeta

A Seleção Brasileira protagonizou uma verdadeira festa do basquete na noite deste sábado (9), no ginásio do Sesc Guarapari. Na exibição entre duas equipes formadas entre o elenco que vai disputar a Americup na Nicarágua, melhor para o time verde, que venceu o time branco por 68 a 64. Com formações equilibradas dos dois lados, não faltaram bolas de três pontos, dribles e enterradas que brindaram os 1.745 torcedores presentes no ginásio.



Ruan Miranda ressaltou a importância da exibição para o time ganhar ritmo de jogo para a competição continental que começa no dia 22 de agosto. "Foi uma experiência muito boa. A gente trabalhou tanto ofensivamente quanto defensivamente o que a gente vem treinando. Tivemos uma noção melhor do que vamos apresentar na Américup", declarou.

O jogo

Em uma partida com três quartos de 10 minutos, o clima de amistoso nem passou perto da quadra. Quem esperava um duelo tranquilo se surpreendeu, pois os jogadores não dosaram energia e foram para o confronto. Escalado com Yago, Georginho, Gui Deodato, Lucas Dias e Caboclo, o time verde iniciou a partida dominando as ações e levantando a torcida com bolas de três e jogadas envolventes.



Mas pouco a pouco, o time branco se encontrou e equilibrou a partida. Em quadra com Alexey, Benite, Reynan, Mãozinha e Jaú, a equipe se destacou nas jogadas de velocidade e a intensidade de Miranda, ala-pivô que entrou em quadra após Jaú sair machucado e dominou o garrafão.

No fim, melhor para o time verde que, com mais jogadores considerados titulares, venceu por 68 a 64 e fez a arquibancada explodir em festa após a partida.



Seleção Brasileira de Basquete faz a festa da torcida em Guarapari





