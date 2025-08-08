Seleção Brasileira de Basquete visita e se encanta com o Convento da Penha. Crédito: CBB/Divulgação

Em Guarapari para uma temporada de treinos preparatórios para a Copa América de Basquete, a seleção brasileira fez uma pausa nas atividades e foi a Vila Velha para conhecer um dos principais cartões postais do Espírito Santo: o Convento da Penha.



No fim de tarde de quinta-feira (7), os jogadores visitaram o santuário, tiveram um momento de fé e aproveitaram o visual para uma foto oficial da passagem da delegação pelo Espírito Santo.



Um dos principais nomes do elenco brasileiro, o armador Yago Mateus comentou sobre a visita ao convento.

"Foi muito bacana. Eu particularmente estou aprendendo a gostar muito mais disso. Em todos os lugares que eu vou, quero conhecer algo da história do local. E poder ir lá com a seleção, passar um tempo em um lugar tão bonito como aquele foi incrível”

A Seleção Brasileira treina no Sesc Guarapari até a próxima quinta-feira (14). Depois segue para o Uruguai para disputar um torneio amistoso, e na sequência embaraca para a Nicarágua, onde disputa a Americup a partir do dia 22 de agosto.

Seleção Brasileira de Basquete visita e se encanta com o Convento da Penha





