Filipe Souza
Jornalista de A Gazeta há 10 anos, está à frente da editoria de Esportes desde 2016. Como colunista, traz os bastidores e as análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil

Seleção Brasileira de Basquete visita e se encanta com o Convento da Penha

No Espírito Santo, em preparação para a Copa América de Basquete, delegação fez uma pausa nas atividades e visitou o tradicional ponto turístico em Vila Velha

Publicado em 08/08/2025 às 13h45
Seleção Brasileira de Basquete visita e se encanta com o Convento da Penha. Crédito: CBB/Divulgação

Em Guarapari para uma temporada de treinos preparatórios para a Copa América de Basquete, a seleção brasileira fez uma pausa nas atividades e foi a Vila Velha para conhecer um dos principais cartões postais do Espírito Santo: o Convento da Penha.

No fim de tarde de quinta-feira (7), os jogadores visitaram o santuário, tiveram um momento de fé e aproveitaram o visual para uma foto oficial da passagem da delegação pelo Espírito Santo.

Um dos principais nomes do elenco brasileiro, o armador Yago Mateus comentou sobre a visita ao convento.

"Foi muito bacana. Eu particularmente estou aprendendo a gostar muito mais disso. Em todos os lugares que eu vou, quero conhecer algo da história do local. E poder ir lá com a seleção, passar um tempo em um lugar tão bonito como aquele foi incrível”

A Seleção Brasileira treina no Sesc Guarapari até a próxima quinta-feira (14). Depois segue para o Uruguai para disputar um torneio amistoso, e na sequência embaraca para a Nicarágua, onde disputa a Americup a partir do dia 22 de agosto.

Convento da Penha Guarapari Seleção brasileira

