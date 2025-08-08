Lucro

Copa do Brasil: quanto cada clube classificado já recebeu em premiação

Oito times continuam vivos nas quartas de final do torneio; ao todo, competição distribuirá mais de R$ 500 milhões nesta temporada

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:14

Oito times se garantiram na disputa das quartas de final da Copa do Brasil. Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Com os oito classificados definidos, a Copa do Brasil se aproxima dos momentos mais decisivos na temporada. Sete clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e apenas um da Série B continuam vivos na disputa do torneio, que é tido como o “mais democrático” nacionalmente, por abranger clubes de todas as divisões. Além da busca pelo troféu, as partidas ganharam ares milionários nos últimos anos, em função do valor oferecido pela CBF por classificação em cada fase.

Ao todo, 92 clubes disputam a Copa do Brasil, sendo que 12 destes entram a partir da terceira fase. São aqueles que ganharam a Série B, Copa do Nordeste, Copa Verde ou se classificaram para a Libertadores nesta temporada. Dos clubes que ainda estão vivos na Copa do Brasil, quatro jogam desde a primeira rodada e, consequentemente, acumulam uma maior premiação até aqui.

Além do número de fases disputadas, a Copa do Brasil tem, até a terceira rodada, uma divisão na premiação em três grupos:

Grupo 1 (clubes da Série A)

Grupo 2 (clubes da Série B)

Grupo 3 (clubes das Séries C, D e sem divisão)

Por disputar a primeira rodada, por exemplo, Fluminense, Vasco e Atlético-MG somaram R$ 1.543.500 a seus cofres; já o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo nesta semana e disputa a segunda divisão nesta temporada, recebeu R$ 1.378.125.

Desta forma, os oito classificados se dividem em três subgrupos em relação à premiação acumulada até aqui:

Times da Série A que disputam desde a primeira fase (Atlético-MG, Fluminense e Vasco) - R$ 14.112.000

Times da Série B que disputam desde a primeira fase (Athletico-PR) - R$ 13.615.875

Times da Série A que entraram na terceira fase (Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro) - R$ 10.694.250

O primeiro grupo somou o maior montante, justamente por ter disputado mais partidas na competição. A partir da terceira fase, quando as 12 equipes remanescentes entram na disputa, a premiação se iguala entre todas as divisões. O Retrô, que está na Série C e foi eliminado pelo Bahia, teria recebido o mesmo valor caso tivesse conseguido avançar às quartas de final, por exemplo.

Ao todo, a Copa do Brasil distribuirá mais de R$ 500 milhões em premiação nesta temporada, um reajuste que chegou a 5,39%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Caso o campeão seja um dos três clubes do primeiro grupo, a premiação poderá chegar a R$ 101,2 milhões. O sorteio das quartas de final acontece na próxima terça-feira, 12, a partir das 10h (de Brasília).

Veja o caminho dos clubes classificados às quartas de final

Athletico-PR (eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo)

Atlético-MG (eliminou Tocantinópolis, Manaus, Maringá e Flamengo)

Bahia (entrou na 3ª rodada e eliminou Paysandu e Retrô)

Botafogo (entrou na 3ª rodada e eliminou Capital-DF e Bragantino)

Corinthians (entrou na 3ª rodada e eliminou Novorizontino e Palmeiras)

Fluminense (eliminou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional)

Vasco (eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR e CSA)

Cruzeiro (entrou na 3ª rodada e eliminou Vila Nova e CRB)

