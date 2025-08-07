Vasco vence o CSA e avança às quartas de final da Copa do Brasil

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 22:32
O Vasco da Gama recebeu o CSA (AL) pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil no estádio de São Januário, venceu por 3 a 1 e garantiu a classificação às quartas de final da competição. Rayan, Coutinho e Tchê Tchê marcaram os gols do Gigante da Colina, enquanto Brayann descontou para os alagoanos.
O adversário das quartas de final da Copa do Brasil será definido mediante sorteio que será realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na próxima terça-feira (12), às 11h30. Agora o Vasco vira a chave para o Campeonato Brasileiro, já que no domingo (10), às 16h, recebe o Atlético (MG) em São Januário.
Embalado pela festa da torcida e com a necessidade da vitória, o Vasco tomou a rédea do jogo logo nos minutos iniciais. E o time comandado por Fernando Diniz conseguiu abrir o placar aos 19 minutos. Nuno Moreira achou Piton no lado esquerdo do ataque. O lateral cruzou, a zaga afastou mal e Rayan bateu firme para fazer 1 a 0.
O Cruz-Maltino manteve a pressão e balançou as redes novamente aos 30 minutos. Rayan cutou forte de fora da área, o goleiro Gabriel Félix deu rebote e Coutinho aproveitou para completar para as redes: 2 a 0 Vasco. E antes do primeiro tempo acabar deu tempo do Vasco fazer mais um. Tchê Tchê aproveitou passe de Piton, driblou o marcador e deslocou o goleiro para ampliar o placar.
O início da segunda etapa trouxe um susto para o Vasco. Brayann aproveitou escanteio cobrado pela direita do ataque e cabeceou para diminuir o placar para o time alagoano. O Gigante da Colina sentiu o golpe e viu o rival crescer nos minutos seguintes. Mas no decorrer do jogo, voltou a controlar as ações e assegurou a vitória e a classificação à próxima fase.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o