Videocast

Zona Mista #33: Flamengo e Palmeiras eliminados da Copa do Brasil

Atlético-MG, Corinthians, Botafogo, Bahia, Athletico-PR e Fluminense se classificaram para as quartas de final

A Copa do Brasil teve definições importantes na noite desta quarta-feira (6). Atlético-MG, Corinthians, Botafogo, Bahia, Athletico-PR e Fluminense se classificaram para as quartas de final. E nesta quinta-feira (7), Vasco e Cruzeiro entram em campo em jogos de vida ou morte. Filipe Souza, Vitor Gregório e Caio Vasconcelos comentam tudo que rolou.