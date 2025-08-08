Home
>
Futebol
>
Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Com a vitória convincente sobre o maior rival, o clima de insegurança acabou, enquanto no Parque São Jorge há a certeza de que a cúpula alvinegra tomou a melhor decisão

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10:11

Dorival Júnior afastou o fantasma da demissão no Corinthians com a classificação na Copa do Brasil e ajudou a colocar a crise política em segundo plano
O técnico, que trabalhava sob pressão diante das oscilações do time Crédito: rodrigo_coca

Dorival Júnior afastou o fantasma da demissão no Corinthians com a classificação na Copa do Brasil e ajudou a colocar a crise política em segundo plano.

Recomendado para você

Com a vitória convincente sobre o maior rival, o clima de insegurança acabou, enquanto no Parque São Jorge há a certeza de que a cúpula alvinegra tomou a melhor decisão

Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Com um primeiro tempo muito bom, o Gigante da Colina assegurou o resultado positivo e respira em meio à crise

Vasco vence o CSA e avança às quartas de final da Copa do Brasil

Jogador ficará disponível para estrear no sábado (09), quando o Rio Branco enfrenta o Luverdense-MT, às 17h, no Estádio Kleber Andrade

Rio Branco anuncia a contratação do atacante Iury Tanque

GESTÃO BANCA, E DORIVAL TEM PAZ APÓS DÉRBI

O técnico, que trabalhava sob pressão diante das oscilações do time, conquistou tranquilidade no cargo após eliminar o Palmeiras. Pelo menos do portão do CT Joaquim Grava para dentro, os impactos da crise foram amenizados.

É um trabalho em conjunto isso, um trabalho desenvolvido pelo Fabinho e sua equipe. Fazê-los acreditar que podemos chegar, dar um passo a frente... De repente, pelo trabalho desenvolvido poderíamos melhorar. Eu falava isso, era impressionante o trabalho que desenvolvíamos e como os jogadores aceitavam tudo isso, mas eu não via os resultados que merecíamos. Dorival Júnior, após Palmeiras 0 x 2 Corinthians

O UOL apurou que a gestão interina do Corinthians temia que o Dérbi tivesse impacto negativo no cenário político, justamente por ser na semana de votação do impeachment de Augusto Melo, presidente afastado, pela assembleia de sócios que será realizada no sábado, a partir das 9h. Havia um temor de que uma eliminação culminasse em novos protestos.

Internamente, o executivo Fabinho Soldado trabalhava para alinhar expectativas da diretoria quanto ao resultado e respaldar o trabalho de Dorival. O chefe do departamento de futebol sempre foi favorável à permanência do treinador.

Com a vitória convincente sobre o maior rival, o clima de insegurança acabou, enquanto no Parque São Jorge há a certeza de que a cúpula alvinegra tomou a melhor decisão a de bancar o técnico, mesmo que ele tenha sido alvo de críticas de conselheiros e torcedores.

Leia mais

Imagem - Vasco vence o CSA e avança às quartas de final da Copa do Brasil

Vasco vence o CSA e avança às quartas de final da Copa do Brasil

Imagem - Zona Mista #33: Flamengo e Palmeiras eliminados da Copa do Brasil

Zona Mista #33: Flamengo e Palmeiras eliminados da Copa do Brasil

Imagem - Fluminense empata com o Internacional e se classifica na Copa do Brasil

Fluminense empata com o Internacional e se classifica na Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

corinthians

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais