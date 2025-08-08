Yago quer seguir o legado de Huertas na seleção brasileira de basquete

Armado da seleção brasileira, Yago é um dos principais nomes do elenco e quer consuzir o Brasil ao titulo da Americup. Crédito: CBB/Divulgação

Convocado para a seleção brasileira de basquete pela primeira vez em 2017, Yago já trilha uma caminhada de oito anos vestindo as camisas verde e amarela. Em todo esse tempo ele dividiu a posição de armador com grandes jogadores, entre eles Marcelinho Huertas, ídolo do basquete nacional, que construiu uma linda trajetória no basquete e se despediu da seleção nas Olimpíadas de Paris, em 2024. E com isso, o atleta de 26 anos passa a ser a principal referência na construção de jogadas do time comandado por Aleksandar Petrović.

No Sesc Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, onde realiza a preparação para a Americup, Yago falou sobre o desafio de manter o alto nível em sua posição e garantiu que está pronto para conduzir o legado que Huertas deixou na seleção brasileira.

"Poder dividir a quadra com Huertas foi um sonho para mim. Lógico que eu e ele somos muito diferentes, ele tem muito mais coisa que eu, mas ele deixou um legado e precisa ser seguido. E se esse legado está nas minhas mãos, eu vou fazer o melhor possível para suprir isso de alguma forma. Eu estou pronto. É tudo o que eu sempre quis: liderar a seleção, liderar o meu time... E é para isso que eu treino todo dia e me preparo sempre", declarou o armador.

Motivado pelo bom momento do basquete brasileiro e da boa fase que vive em sua carreira, seja no clube ou na seleção, Yago faz coro ao técnico Petrović ao acreditar que o Brasil é um dos candidatos ao título da Americup, que começa no dia 22 de agosto, na Nicarágua.

"É um dos melhores momentos da minha carreira, tanto na Europa quanto em questão de Seleção. E eu estou bem animado para essa competição (Copa América), por tudo que, não só eu, mas os outros jogadores que começaram comigo se tornaram, e estão fazendo nos clubes e também na seleção. Estou confiante como sempre fui, mas hoje eu sou um Yago diferente, um Yago melhor em todos os aspectos. E eu acho que isso tem muito a agregar para a Seleção Brasileira", pontuou.

Referência para os mais novos

Yago recebeu o carinho da criançada durante treino no Sesc Guarapari.

Na última quarta-feira (6), o treino da seleção recebeu a visita de 800 crianças vindas de projetos sociais parceiros da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), do Instituto Anderson Varejão, da Rede Sesc de Educação e de instituições atendidas pela Assistência Social do Sesc-ES. Yago foi um dos jogadores mais festejados pela criançada e falou sobre a responsabilidade de ser referência para os mais jovens.

"Poder vir aqui e receber todo esse carinho com a seleção brasileira é uma coisa gigantesca. Então, fico muito feliz, não só por esse projeto que veio aqui no treino, mas pelo meu projeto também. E tudo o que eu puder fazer por todas as crianças, dando exemplo ou ajudando de alguma forma, não só aqui, mas no Brasil inteiro, eu vou fazer. Acho que é o meu papel, como é o papel de todo mundo aqui, dar bons exemplos e inspirar as pessoas a serem melhores", comentou o atleta que em 2021 lançou o projeto social Monstrinho, que atende 180 crianças e adolescentes em Tupã, no interior de São Paulo.

