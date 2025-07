Academia de Esquiva Falcão impulsiona o boxe no ES, diz presidente da Federação

A inauguração da academia do boxeador Esquiva Falcão reuniu dezenas de pessoas na noite de sábado (26), no bairro Santa Paula, Vila Velha. O evento movimentou a cena da modalidade e contou com lutas que representaram eliminatórias para o campeonato brasileiro. O boxeador Esquiva Falcão, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, falou sobre o novo momento em sua carreira. "Este projeto é a realização de um sonho. Esta é uma casa para transformar campeões, para pessoas que querem cuidar da saúde, para quem quer treinar. Estou muito feliz por poder inaugurar minha primeira academia", disse Esquiva, ao lado de sua esposa, Suelen Falcão.

"O boxe no Espírito Santo vem crescendo muito nos últimos anos. Eu, como presidente da Federação, vejo que o Esquiva colocou o Estado no radar do boxe como medalhista olímpico e hoje ele está realizando o sonho dele. Está montando uma academia, trabalhando com projeto social, para ensinar o que ele aprendeu. O boxe no Espírito Santo só tende a crescer".