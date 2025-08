Petrović elogia estrutura para Seleção no ES e confirma favoritismo na Americup

Concentração, intensidade e muita vontade de vencer. É com esse espírito que a Seleção Brasileira de Basquete iniciou o período de treinamentos no Sesc Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, visando a Copa América de Basquete, que começa no dia 22 de agosto, na Nicarágua.



No início de um novo ciclo e motivado por ficar no grupo das oito melhores seleções do mundo nas Olimpíadas de Paris, em 2024, o Brasil é um dos favoritos ao título do torneio continental. Mesmo Com desafios já na fase de grupos ao lado de Estados Unidos, Bahamas e Uruguai, o técnico Aleksandar Petrović acredita no potencial de sua equipe.