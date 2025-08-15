Filipe Souza
Jornalista de A Gazeta há 10 anos, está à frente da editoria de Esportes desde 2016. Como colunista, traz os bastidores e as análises dos principais acontecimentos esportivos no Espírito Santo e no Brasil

Sesc investe R$ 700 mil para mudar o piso do ginásio em Guarapari

Após utilizar piso flutuante do Maracanãzinho (RJ) para temporada de treinos da seleção brasileira masculina de basquete, clube decidiu mudar sua superfície visando receber outros grandes eventos

Publicado em 15/08/2025 às 18h34
Seleção Brasileira de Basquete treina no Sesc Guarapari
Seleção Brasileira de Basquete treina no Sesc Guarapari. Crédito: Fernando Madeira

A seleção brasileira masculina de basquete encerrou sua temporada de treinos no Espírito Santo nesta quinta-feira (14). Hospedada no Sesc Guarapari por 11 dias, todas as atividades foram realizadas nas dependências do clube, inclusive um jogo de exibição que reuniu mais de 1.700 pessoas, que viram de perto os melhores jogadores do esporte no país.  

Para receber a Seleção, o Sesc precisou receber um piso flutuante de alta performance, que veio emprestado do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e foi instalado na quadra do ginásio. E agora, motivado pelo sucesso da passagem da delegação de basquete, a instituição decidiu adquirir o piso flutuante em definitivo. Com um investimento de R$ 700 mil, o Sesc promete que a nova quadra estará pronta até dezembro deste ano.  

O piso flutuante de alta performance tem tecnologia utilizada em arenas profissionais e recomendada por federações esportivas internacionais, como a Federação Internacional de Basquete (Fiba). Composto por camadas que absorvem impactos, o novo piso oferece mais estabilidade, segurança e conforto aos atletas. 

  • Segundo especialistas, o piso flutuante proporciona benefícios importantes para o desempenho e a saúde dos jogadores:  

  • Amortecimento de impacto, reduzindo o estresse nas articulações; 
  • Superfície aderente e regular, ideal para movimentações rápidas e saltos; 
  • Menor risco de lesões, como escorregões e torções; 
  • Eperiência de jogo realista, nos mesmos padrões de competições internacionais.

Com o novo piso o Sesc se credencia definitivamente a receber partidas e campeonatos oficiais de várias modalidades, o que somando a estrutura de hospedagem e academia deixa o clube com condições reais de levar grandes eventos para Guarapari.

Seleção Brasileira de Basquete faz a festa da torcida em Guarapari

A Seleção Brasileira de Basquete fez um jogo de exibição no Sesc Guarapari
A Seleção Brasileira de Basquete fez um jogo de exibição no Sesc Guarapari. Carlos Alberto Silva / A Gazeta
Guarapari Seleção brasileira Sesc Basquete

