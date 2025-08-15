Sesc investe R$ 700 mil para mudar o piso do ginásio em Guarapari

Seleção Brasileira de Basquete treina no Sesc Guarapari. Crédito: Fernando Madeira

A seleção brasileira masculina de basquete encerrou sua temporada de treinos no Espírito Santo nesta quinta-feira (14). Hospedada no Sesc Guarapari por 11 dias, todas as atividades foram realizadas nas dependências do clube, inclusive um jogo de exibição que reuniu mais de 1.700 pessoas, que viram de perto os melhores jogadores do esporte no país.

Para receber a Seleção, o Sesc precisou receber um piso flutuante de alta performance, que veio emprestado do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e foi instalado na quadra do ginásio. E agora, motivado pelo sucesso da passagem da delegação de basquete, a instituição decidiu adquirir o piso flutuante em definitivo. Com um investimento de R$ 700 mil, o Sesc promete que a nova quadra estará pronta até dezembro deste ano.

O piso flutuante de alta performance tem tecnologia utilizada em arenas profissionais e recomendada por federações esportivas internacionais, como a Federação Internacional de Basquete (Fiba). Composto por camadas que absorvem impactos, o novo piso oferece mais estabilidade, segurança e conforto aos atletas.

Segundo especialistas, o piso flutuante proporciona benefícios importantes para o desempenho e a saúde dos jogadores:





Amortecimento de impacto, reduzindo o estresse nas articulações;

Superfície aderente e regular, ideal para movimentações rápidas e saltos;

Menor risco de lesões, como escorregões e torções;

Eperiência de jogo realista, nos mesmos padrões de competições internacionais.

Com o novo piso o Sesc se credencia definitivamente a receber partidas e campeonatos oficiais de várias modalidades, o que somando a estrutura de hospedagem e academia deixa o clube com condições reais de levar grandes eventos para Guarapari.

Seleção Brasileira de Basquete faz a festa da torcida em Guarapari





A Seleção Brasileira de Basquete fez um jogo de exibição no Sesc Guarapari . Carlos Alberto Silva / A Gazeta

