Home
>
Mais Esportes
>
Trajetória que começou no ES termina com título do Brasil na AmeriCup

Trajetória que começou no ES termina com título do Brasil na AmeriCup

Seleção brasileira fez sua preparação em Guarapari e na noite deste domingo (31) venceu a Argentina e levantou a taça

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:01

Brasil vence a Argentina e volta a conquistar a AmeriCup após 16 anos
Brasil vence a Argentina e volta a conquistar a AmeriCup após 16 anos Crédito: Fiba/Divulgação

O basquete brasileiro voltou ao topo das Américas. E esse feito tem um toque capixaba. A trajetória do Brasil, que começou com período de treinamentos em Guarapari, culminou com a vitória sobre a Argentina por 55 a 47, em Manágua, na Nicarágua, e garantiu o título da AmeriCup 2025, na noite deste domingo (31). O troféu encerra um jejum de 16 anos sem títulos na competição – o último havia sido em 2009. Com a conquista, o Brasil chega ao seu quinto título em 20 edições da AmeriCup.

Recomendado para você

Seleção brasileira fez sua preparação em Guarapari e na noite deste domingo (31) venceu a Argentina e levantou a taça

Trajetória que começou no ES termina com título do Brasil na AmeriCup

Mais de 3 mil atletas participaram das provas de 21 km e 42 km neste domingo (31), em Vitória

Maratona de Vitória reúne milhares de corredores na orla da Capital

Jubs Praia vai reunir mais de dois mil atletas universitários de todo o Brasil. Espírito Santo tem a segunda maior delegação na disputa

Atletas capixabas participam de competição nacional universitária em João Pessoa

Yago Santos foi eleito o MVP da competição e também integrou o quinteto ideal, ao lado de Bruno Caboclo. O título também trouxe o sabor da revanche. Em 2022, em Recife, a Argentina havia superado o Brasil na final por apenas dois pontos. Três anos depois, a Seleção devolveu o resultado e celebrou a taça. 

O Jogo

A final teve todos os ingredientes de um clássico sul-americano. O Brasil iniciou com uma defesa sólida, controlando as ações no garrafão e aproveitando os contra-ataques. A Argentina respondeu com arremessos de longa distância, mas encontrou dificuldades diante da intensidade defensiva brasileira. Mesmo com alguns erros no ataque, a equipe de Aleksandar Petrovic terminou o primeiro período em vantagem mínima.

No segundo quarto, a partida ficou ainda mais amarrada. A primeira cesta de quadra só saiu depois de quatro minutos, refletindo a forte marcação dos dois lados. O Brasil aproveitou os espaços no perímetro com Benite e Yago, enquanto via o pivô argentino Fernandez se complicar cedo em faltas. A diferença chegou a sete pontos. No intervalo, 31 a 24 para o Brasil.

A Argentina reagiu no início do terceiro quarto com pontos próximos à cesta, mas Georginho e Yago devolveram o controle com bolas do perímetro, ampliando a diferença para dois dígitos pela primeira vez. Os argentinos insistiram nos rebotes ofensivos e em segundas chances, mantendo o jogo vivo, mas o Brasil fechou o período ainda à frente.

No último quarto, a defesa brasileira voltou a se impor. Georginho brilhou com cinco tocos, Alexey deu novo ritmo ao ataque, e a vantagem chegou a dez pontos. Nos minutos finais, a Argentina tentou a defesa em zona e encostou no placar, mas Benite, com uma bola de três decisiva, garantiu o título verde e amarelo.

Agora, o grupo já se prepara para o próximo desafio: as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Venezuela, Colômbia e Chile, e a primeira janela será disputada em novembro. 

  • Campanha na AmeriCup 

  • 23/08 - Brasil 81x76 Uruguai 
  • 24/08 - Brasil 84x66 Bahamas 
  • 26/08 - Brasil 78x90 EUA 
  • 28/08 - Brasil 94x82 Rep. Dominicana 
  • 30/08 - Brasil 92x77 EUA 
  • 31/08 - Brasil 55x47 Argentina

Leia mais

Imagem - Maratona de Vitória reúne milhares de corredores na orla da Capital

Maratona de Vitória reúne milhares de corredores na orla da Capital

Imagem - Meia Maratona dos Reis Magos terá percurso por praias da Serra

Meia Maratona dos Reis Magos terá percurso por praias da Serra

Imagem - Atletas capixabas participam de competição nacional universitária em João Pessoa

Atletas capixabas participam de competição nacional universitária em João Pessoa

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

argentina Seleção brasileira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais