Trajetória que começou no ES termina com título do Brasil na AmeriCup

Seleção brasileira fez sua preparação em Guarapari e na noite deste domingo (31) venceu a Argentina e levantou a taça

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:01

Brasil vence a Argentina e volta a conquistar a AmeriCup após 16 anos Crédito: Fiba/Divulgação

O basquete brasileiro voltou ao topo das Américas. E esse feito tem um toque capixaba. A trajetória do Brasil, que começou com período de treinamentos em Guarapari, culminou com a vitória sobre a Argentina por 55 a 47, em Manágua, na Nicarágua, e garantiu o título da AmeriCup 2025, na noite deste domingo (31). O troféu encerra um jejum de 16 anos sem títulos na competição – o último havia sido em 2009. Com a conquista, o Brasil chega ao seu quinto título em 20 edições da AmeriCup.

Yago Santos foi eleito o MVP da competição e também integrou o quinteto ideal, ao lado de Bruno Caboclo. O título também trouxe o sabor da revanche. Em 2022, em Recife, a Argentina havia superado o Brasil na final por apenas dois pontos. Três anos depois, a Seleção devolveu o resultado e celebrou a taça.

O Jogo

A final teve todos os ingredientes de um clássico sul-americano. O Brasil iniciou com uma defesa sólida, controlando as ações no garrafão e aproveitando os contra-ataques. A Argentina respondeu com arremessos de longa distância, mas encontrou dificuldades diante da intensidade defensiva brasileira. Mesmo com alguns erros no ataque, a equipe de Aleksandar Petrovic terminou o primeiro período em vantagem mínima.

No segundo quarto, a partida ficou ainda mais amarrada. A primeira cesta de quadra só saiu depois de quatro minutos, refletindo a forte marcação dos dois lados. O Brasil aproveitou os espaços no perímetro com Benite e Yago, enquanto via o pivô argentino Fernandez se complicar cedo em faltas. A diferença chegou a sete pontos. No intervalo, 31 a 24 para o Brasil.

A Argentina reagiu no início do terceiro quarto com pontos próximos à cesta, mas Georginho e Yago devolveram o controle com bolas do perímetro, ampliando a diferença para dois dígitos pela primeira vez. Os argentinos insistiram nos rebotes ofensivos e em segundas chances, mantendo o jogo vivo, mas o Brasil fechou o período ainda à frente.

No último quarto, a defesa brasileira voltou a se impor. Georginho brilhou com cinco tocos, Alexey deu novo ritmo ao ataque, e a vantagem chegou a dez pontos. Nos minutos finais, a Argentina tentou a defesa em zona e encostou no placar, mas Benite, com uma bola de três decisiva, garantiu o título verde e amarelo.

Agora, o grupo já se prepara para o próximo desafio: as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Venezuela, Colômbia e Chile, e a primeira janela será disputada em novembro.

Campanha na AmeriCup





23/08 - Brasil 81x76 Uruguai

24/08 - Brasil 84x66 Bahamas

26/08 - Brasil 78x90 EUA

28/08 - Brasil 94x82 Rep. Dominicana

30/08 - Brasil 92x77 EUA

31/08 - Brasil 55x47 Argentina

