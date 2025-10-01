Futebol capixaba ganha boas perspectivas com novas diretrizes da CBF

Futebol capixaba será impactado positivamente pelas novas diretrizes da CBF. Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A mudança do calendário do futebol brasileiro e as novas propostas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciadas nesta quarta-feira (1) vão provocar um impacto significativo esporte a partir de 2026. E o cenário no Espírito Santo também será afetado positivamente pelas movimentações importantes em relação à presença do futebol capixaba em competições nacionais.

Atualmente, o Espírito Santo possui dois representantes na Série D do Campeonato Brasileiro e dois na Copa do Brasil. Com as novas diretrizes, o futebol local passa a ter três clubes em cada uma das competições nacionais já em 2026, além de dois na Copa Verde. No que diz respeito a desenvolvimento de potencial, as possibilidades são interessantes.

A partir de 2026, três equipes capixabas terão acesso a uma premiação milionária por participar da Copa do Brasil e com boas possibilidades de fazer esse dinheiro render caso avancem de fase. É um recurso que previamente já estará no orçamento dos clubes, o que oferece a oportunidade de melhor preparo para as competições. Vale destacar que a visibilidade em um torneio nacional também abre caminho para novos patrocinadores e ações que potencializem a arrecadação dos clubes.

Esportivamente a chance de mais equipes capixabas figurarem nas competições nacionais aumentam. Em 2026 serão três times na Série D, e com os novos critérios de participação estipulados pela CBF, os clubes que passarem para a 2ª fase já estarão garantidos na competição no ano seguinte. Essa possibilidade somada as vagas já garantidas pelas competições locais e pelo lugar das equipes capixabas no Ranking de Clubes da CBF pode colocar mais times na competição em 2027, até cinco em uma perspectiva bem otimista.

Ou seja, mais times em competições nacionais garante mais possibilidades de renda, consequentemente mais organização das equipes locais e maiores chances de crescimento no cenário nacional. Tudo isso trabalhará em prol do fortalecimento do futebol capixaba.

Em um ou dois anos, o futebol no Espírito Santo pode atingir resultados muito interessantes por conta dessas novas possibilidades que a CBF oferece, ser mais competitivo e sonhar em subir de patamar no cenário nacional.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais