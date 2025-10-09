Esquiva Falcão encara Binho de Jesus pelo cinturão no Fight Music Show

Esquiva Falcão se prepara para mais uma luta no Fight Music Show . Crédito: Esquiva Falcão/Divulgação

Esquiva Falcão vai em busca de mais um cinturão para a sua coleção. O pugilista capixaba vai encarar o baiano Binho de Jesus no Fight Music Show valendo o título brasileiro dos meio-pesados na principal luta profissional da noite. O evento terá como encerramento o confronto entre Davi Brito, campeão do BBB24, e Sacha Bali, vencedor de A Fazenda 16, depois de Popó Freitas ter sido suspenso pela briga generalizada no Spaten Fight Night após a vitória sobre Wanderlei Silva.

O medalhista olímpico enfrenta um lutador experiente. Binho de Jesus tem um cartel de 20 vitórias, sendo 16 nocautes, e 9 derrotas. Já Falcão carrega um histórico de 31 vitórias e apenas 2 derrotas. “Estou treinando na minha academia, inaugurada há dois meses em Vila Velha. Me sinto muito bem preparado, indo em busca da vitória por nocaute. Acredito que vou trazer para casa o cinturão. Estou muito confiante”, afirma o atleta capixaba.

Medalhista da Olimpíada de 2012 em Londres, Esquiva Falcão tem trajetória vitoriosa que inclui campeonatos nacionais e internacionais, como o título de campeão brasileiro em 2011 e 2013.

O Fight Music Night 7 será no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 18 horas do dia 1º de novembro. O evento ainda vai contar com lutas de Xamuel e Jhony MC, Nego do Borel e Rômulo, Thomas Costa e Kew, Mendigata contra Inaê. O announcer será o humorista Ed Gama.

