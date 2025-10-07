Home
Tradicional série de corridas de rua do Brasil chega à Vitória em novembro

A capital capixaba vai receber o Circuito Caixa no dia 9 novembro; inscrições já estão abertas

Redação de A Gazeta

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 18:59

Vitória recebe a corrida caixa neste próximo domingo (08)
Corrida Caixa de Vitória em 2024 Crédito: Divulgação/Caixa

O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series chega a Vitória no dia 9 de novembro. A prova na capital do Espírito Santo será a oitava das 14 etapas de uma das mais tradicionais séries de corridas de rua do Brasil, que já está com inscrições abertas para corredores com provas de 5km e 10km. 

Os atletas devem se inscrever on-line. A página oficial traz o regulamento geral, detalhes do percurso e mais informações importantes para os competidores amadores e de elite. Também há opção para os interessados em participar da caminhada de 5 km.

A organização disponibiliza duas opções de kits para os atletas: o kit CAIXA R$ 89,00 (mais R$ 8,90 taxa de serviço) e o kit Popular R$ 59,00 (mais R$ 5,90 taxa de serviço). Os dois contam com número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova), enquanto o primeiro conta também com camiseta e sacola

História da prova

Criada em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, ano em que retomou às atividades depois da pandemia. Foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País, três a menos que a atual edição.

Após a abertura em Cuiabá, a caravana tem pegado a estrada para cumprir agenda com os corredores brasileiros de Maceio-AL, João Pessoa-PB, Aracaju-SE, São Luís-MA, Natal-RN, Fortaleza-CE, Vitória-ES, São Paulo-SP, Uberlândia-MG e outros locais que serão divulgados em breve.

“Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o esporte brasileiro da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.

