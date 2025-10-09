Em novembro

ES vai receber o WGP Kickboxing e lutador capixaba vai disputar o cinturão

Maior evento de kickboxing profissional da América Latina chega à Serra com disputa internacional de cinturão dos super-leves entre Denis Jr. e o argentino Tomás “Chacal” Aguirre

No dia 22, a Arena Jacaraípe, na Serra, recebe o WGP Kickboxing, o maior evento profissional do gênero na América Latina Crédito: WGP Kickboxing/Divulgação

O Espírito Santo vai se tornar o centro das atenções das artes marciais em novembro. No dia 22 (sábado), a Arena Jacaraípe, na Serra, recebe o WGP Kickboxing, o maior evento profissional do gênero na América Latina. Realizado sob chancela da Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) e da WAKO PRO, o evento retorna ao estado com um card histórico e uma luta principal que promete fortes emoções, valendo o cinturão internacional da categoria super-leve (64,5kg).

O capixaba Denis Jr., representante do Brasil, desafia o argentino Tomás “Chacal” Aguirre, atual detentor do cinturão. Denis, que conquistou o direito de disputar o título após vencer três combates classificatórios, lutará diante de sua torcida e promete colocar o Espírito Santo no topo do kickboxing continental.

“É mais do que uma luta. É o Brasil contra a Argentina — e é o Espírito Santo representando o país no maior palco do kickboxing das Américas”, destaca Denis Souza, presidente da Associação de Esportes de Contato, Cultura e Lazer (Assecles).

O duelo entre Denis Jr. e Chacal promete ser um dos momentos mais eletrizantes da temporada do WGP, reforçando a rivalidade histórica entre os dois países também nos ringues. Além da disputa principal, o evento reunirá grandes nomes do kickboxing de diferentes categorias, com transmissão ao vivo pelo YouTube oficial do WGP e mais de 40 canais internacionais parceiros, levando o nome do Espírito Santo a milhões de espectadores.

A Associação Capixaba de Kickboxing, em parceria com a organização nacional do WGP, já iniciou o processo de seleção técnica de atletas locais. Lutadores interessados ainda podem garantir vaga no card oficial.

Para Denis Souza, a realização do evento no Espírito Santo representa um marco esportivo e social. “Nosso objetivo é fortalecer o kickboxing capixaba, dar visibilidade aos atletas locais e inspirar novas gerações. O Estado tem tradição em artes marciais e merece estar novamente no mapa dos grandes eventos internacionais”.

WGP Kickboxing

O WGP Kickboxing é o maior evento de Kickboxing na América Latina. Realizado desde 2011 com a chancela da Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) e da WAKO PRO, a organização proporciona uma série de eventos nacionais e internacionais com a presença dos melhores atletas do continente americano, além de outros países do mundo, tais como Holanda, Rússia e Marrocos.

Com 80 edições já realizadas, sendo 2 delas em Vitória, o WGP Kickboxing reúne os melhores atletas da região e do continente em uma competição de altíssimo nível técnico seguindo as regras estabelecidas pela WAKO PRO, uma das principais entidades responsáveis pelo Kickboxing profissional no mundo.

Com estrutura de arena profissional, logística de ponta e ampla cobertura de mídia, o WGP Kickboxing 2025 promete movimentar o turismo esportivo, aquecer a economia local e consolidar o Espírito Santo como referência nacional nas artes marciais. Além das disputas, o evento reforça a importância da inclusão social e do desenvolvimento esportivo, promovendo o esporte como ferramenta de transformação e orgulho capixaba.

