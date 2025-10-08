Home
Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de cegas na Índia

Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial

Agência Brasil

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:03

Brasil avança às semifinais do Mundial de cegas na Índia Crédito: Renan Cacioli/CBDV

Estreante em competições oficiais, a seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu a classificação às semifinais da Copa do Mundo em Kochi (Índia), após empatar sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), último jogo da primeira fase. Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial, título conquistado há dois anos, na edição inaugural da Copa na Inglaterra.

Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial

 O clássico sul-americano decisivo será na próxima sexta (10), às 10h30 , com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos. No mesmo dia, à meia-noite, ocorrerá a outra semi, entre Inglaterra x Japão.

"Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui, mas, no nosso primeiro Mundial... E contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por um mês apenas. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível", comemorou a ala Sarah Santana, de 22 anos.

A Argentina, próxima adversária da seleção, concluiu a primeira fase  na liderança do Grupo B, com nove pontos, após três vitórias seguidas (5 a 0 no Canadá, 1 a 0 na Turquia e 1 a 0 no Japão). O Japão ficou em segundo lugar com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota).

No naipe masculino, o Brasil domina o futebol de cegos, com cinco títulos mundiais. Na última edição, em 2023, a amarelinha ficou com o bronze, após derrota para o Canadá na semifinal. Quem levantou a taça foi a Argentina.  

